शहनाज गिल ने एक्स बॉयफ्रेंड को दिया धोखा! कहा- वो उन उम्मीदों पर खरा नहीं...

बिग बॉस 13 से लेकर बॉलीवुड की फिल्मों में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस शहनाज गिल ने हाल ही में कुबूल किया कि उन्होंने पिछले रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को धोखा दिया था. वहीं उन्होंने ऐसा करने का कारण भी बताया और कहा कि उन्हें लगा कि उन्हें प्यार नहीं मिलता और उसकी वैल्यू नहीं की जाती. एसएसटीवी के यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में शहनाज गिल ने बताया कि उन्होंने रिश्ते में धोखा इसलिए दिया क्योंकि उनकी वाइब मैच नहीं हो रही थी.

एक्ट्रेस ने कहा, "मैंने किया है. प्यार में. और नहीं तो नहीं. मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वाइब मैच नहीं हो रही थी. जब आप किसी से कुछ उम्मीद करते हैं और वो उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो मेरी भी वही उम्मीदें होती हैं. मैं यूं ही देते नहीं रह सकती थी. मैं देने और लेने में यकीन रखती हूं. इसलिए जब ऐसा कुछ होता है, तो मैं उसे बंद कर देती हूं क्योंकि आप किसी और में इतना निवेश नहीं कर सकते. वरना, आप अपना समय बर्बाद करते रहते हैं."

आगे एक्ट्रेस ने कहा, "एक औरत चाहती है कि उसे अपने प्यार के बदले प्यार मिले. अगर कोई तुमसे प्यार नहीं कर सकता, तो फिर क्या फायदा? मैं चाहती हूं कि मेरा पार्टनर समझदार, खुले विचारों वाला और आजाद ख्याल वाला हो. उसे मुझे स्पेस देना चाहिए. हमें एक-दूसरे को अपना काम दिखाना चाहिए और साथ मिलकर उसकी सराहना करनी चाहिए. हमें फोन के बिना एक-दूसरे से बात करनी चाहिए. हमें साथ में सफर करना चाहिए."

शहनाज ने रिश्ते में फाइनेशियल समानता के बारे में कहा, "मैं जितने भी रिश्तों में रही हूं, मैंने हमेशा शेयर करने में विश्वास रखा है. मिसाल के तौर पर, अगर हम छुट्टी पर होते हैं, तो बिल आधा-आधा बांट लेते हैं. पुरुषों को इससे दिक्कत होती है. उन्हें लगता है, 'तुम्हारा पैसा क्यों? मैं तो अपना पैसा खर्च कर सकता हूं.' मुझे हैरानी होती है कि ऐसा क्यों है. क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें इस बात का डर होता है कि एक महिला अपना खर्च खुद उठा सकती है? मैं इन बातों का बहुत ध्यान रखती हूं."

गौरतलब है कि हाल ही में शहनाज गिल की पंजाबी फिल्म इक्क कुड़ी रिलीज हुई है, जिसे अमरजीत सिंह सारोन ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में निर्मल ऋषि, हार्बी सांघा, उदयबीर संधु अहम किरदार में नजर आ रहे हैं. जबकि शहनाज गिल प्रोडक्शन हाउस के जरिए शहनाज इस फिल्म से बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू कर रही हैं.

