बिग बॉस 19 से हुई शहबाज बदेशा की छुट्टी, शहनाज गिल ने भाई को बताया विनर

सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर टीवी रियलिटी शो बिग बॉस का 19वां सीजन अपने फिनाले की दहलीज पर आ गया है और दूसरी तरफ घर से एक के बाद एक कंटेस्टेंट बेघर हो रहे हैं. बीते एपिसोड में अशनूर कौर का शो से पत्ता साफ हुआ था और अब शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा को भी घर छोड़कर जाना पड़ा है. बीते वीकेंड का वार एपिसोड में एक्टर रितेश देशमुख शो में पहुंचे थे और उन्होंने सलमान खान के सामने मंच से शहबाज के घर से जाने का ऐलान किया था. शहबाज के शो से बेघर होने के बाद पूर्व बिग बॉस कंटेस्टेंट और एक्ट्रेस शहनाज गिल ने अपने भाई शहबाज के लिए एक पोस्ट साझा किया है और अपने भाई को विनर घोषित कर दिया है.





टॉप 5 की रेस बाहर शहनाज गिल के भाई

बिग बॉस 19 में शहबाज की बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी और जब तक वह घर में रहे थे उन्होंने अपनी बहन की तरह दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था. इधर शो के ग्रैंड फिनाले से कुछ दिन पहले आउट होने पर शहबाज के फैंस निराश हैं, क्योंकि किसी को भी नहीं लग रहा था कि शहबाज शो से बाहर हो सकते हैं. शहनाज को भी लग रहा था कि जो खिताब वह नहीं जीत पाईं वो उनके भाई जरूर जीत जाएंगे, लेकिन फैंस के साथ-साथ शहनाज का भी दिल टूट गया. इसी के चलते शहनाज गिल ने अपने भाई को खुद ही विजेता घोषित कर दिया है. शहबाज के टॉप 5 की रेस से बाहर होने पर शहनाज ने एक पोस्ट जारी किया है.



शहनाज ने भाई को बताया विनर

शहनाज ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है, 'तुम विनर हो, स्वागत है आपका'. इस पोस्ट के साथ शहनाज ने भाई शहबाज के साथ कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं. इन तस्वीरों में शहनाज और शहबाज के साथ अरबाज खान की एक्स गर्लफ्रेंड जॉर्जिया एंड्रियानी भी मस्ती करती दिख रही हैं. बता दें, आगामी 7 दिसंबर 2025 को बिग बॉस 19 का फिनाले है और अभी से इस सीजन के विनर के नाम की अटकलें लगनी शुरू हो गई है. शहनाज के बारे में बता दें, उन्होंने बिग बॉस 13 में बतौर कंटेस्टेंट एंट्री ली थी और शो का यह सीजन अब तक का सबसे एंटरटेनिंग सीजन माना जाता है. इसी के साथ इस सीजन में शहनाज और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच खूब रोमांटिक पल देखने को मिले थे, जो उनके फैंस को आज भी याद हैं.