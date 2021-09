बिखरे हुए बालों के साथ प्रियंका चोपड़ा ने शेयर की ग्लैमरस Photo, बोलीं- जब 90% सेल्फी...

प्रियंका की इस सेल्फी में उनके बिखरे-बिखरे बाल पूरे चेहरे पर फैले हुए हैं. प्रियंका ने भी इसके कैप्शन में यही लिखा है. वे लिखती हैं, ' When your hair is 90% of your selfie…यानी जब आपकी सेल्फी में 90 प्रतिशत आपके बाल हों'. खुले-बिखरे बालों में भी प्रियंका बहुत ग्लैमरस नजर आ रही हैं. पीसी की इस सेल्फी पर कुछ ही घंटों में 13 लाख से भी अधिक लाइक्स आ चुके हैं. अनुष्का शर्मा ने भी प्रियंका की इस फोटो को इंस्टाग्राम पर पसंद किया है. वहीं इस फोटो को देख लोग प्रियंका के लिए गॉर्जियस, लव जैसे कमेंट कर रहे हैं.

बता दें कि प्रियंका चोपड़ा ने कुछ ही समय पहले अपने नए शो 'द एक्टिव‍िस्‍ट' (The Activist) की शुरुआत की थी, लेकिन अब ग्लोबल सिटीजन (Global Citizen) का ये शो विवादों में घिर चुका है. इस शो की प्रियंका मेजबान हैं. दरअसल, 'द एक्टिविस्ट' एक रियलिटी शो है, जिसमें सामाजिक कार्यों से जुड़े छह प्रतियोगियों को तीन टीमों में बांट दिया गया है. वे शो में चुने गए मुद्दों को लेकर आपस में बहस करते दिखेंगे. टीम को अलग-अलग टास्क और चैलेंज दिए जाएंगे, जिसे लेकर उनके बीच प्रतिस्पर्धा देखी जाएगी.