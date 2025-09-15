तांबे के गिलास में पानी पीना है फायदेमंद, प्रियंका चोपड़ा ने बताया स्किन पर क्या होते हैं इसके फायदे

स्किन केयर एक ऐसी चीज है कि जो कि हर किसी के रुटीन में शामिल हैं. लड़कियां हों या लड़के हर कोई अपनी स्किन को हेल्दी, शाइनी और ग्लोइंग बनाए रखने के लिए तमाम तरह के प्रोडक्ट और मॉर्निंग से लेकर नाइट रुटीन तक फॉलो करते हैं. इसके लिए अलग-अलग टाइम के अलग-अलग प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं. इनके लिए लोग हजारों रुपये भी खर्च करते हैं लेकिन हर एक उपाय के लिए आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं. एक तरीका ऐसा है जिससे आप एक बार पैसे कर सालों साल इसका इस्तेमाल कर अपनी त्वचा को हेल्दी बना सकते हैं. ये तरीका भी ऐसे सड़क चलते ने नहीं बताया खुद प्रियंका चोपड़ा ने इसकी वकालत की और बताया कि वे खुद इस तरीके को अपनाती हैं.

प्रियंका चोपड़ा स्किन केयर रुटीन

प्रियंका चोपड़ा को देखकर आपको लगता होगा कि ये हर वक्त और हर फोटो में इतनी शानदार कैसे दिखती हैं. इसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत और स्ट्रिक्ट शेड्यूल शामिल है. सबसे ज्यादा अहम है उनका मॉर्निंग रुटीन जिसमें कॉपर वॉटर शामिल है. कॉपर वॉटर सुनकर घबराएं नहीं इसके लिए आपको ज्यादा साइंस लगाने की जरूरत नहीं है. बस एक तांबे का लोटा या बोतल लीजिए रात को उसमें पानी भर कर रख लीजिए और बस काम खत्म. सुबह उठिए और सबसे पहले उस तांबे के बर्तन में रखा पानी पी लें. इस तरीके से आप अपनी त्वचा का नैचुरल तरीके से खयाल रख सकते हैं.

प्रियंका चोपड़ा की आने वाली फिल्में

प्रियंका चोपड़ा आने वाले दिनों में राजामौली की फिल्म SSMB 29 में नजर आने वाली हैं. ये राजामौली और महेश बाबू के साथ देसी गर्ल की पहली फिल्म है. इस फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में हुई और इसके लिए प्रियंका पहले कई बार हैदराबाद आ चुकी हैं. अभी इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं दी गई.