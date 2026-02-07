प्रियंका चोपड़ा ने दिवंगत को-स्टार सुनील थापा के लिए लिखा इमोशनल नोट, आप हमेशा मेरे कोच सर रहेंगे

एक्टर सुनील थापा का काठमांडू में 68 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया. उन्होंने नेपाली, बॉलीवुड और भोजपुरी सिनेमा में काफी काम किया था. उनके खास किरदारों में से एक मैरी कॉम में प्रियंका चोपड़ा के कोच का रोल था. थापा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म एक दूजे के लिए से की थी. सालों से वह नेपाली सिनेमा में एक जाना-माना चेहरा थे. खासकर विलेन के किरदारों से उन्हें काफी पहचान मिली. उनकी वर्सेटिलिटी और लगन ने चार दशकों से ज्यादा समय तक फिल्म प्रेमियों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ी.



एक अस्पताल के सूत्र ने द काठमांडू पोस्ट को बताया, "जब उन्हें लाया गया तो वह बेहोश थे. तुरंत ECG किया गया, जिससे उनकी मौत की पुष्टि हुई." डॉक्टरों को कार्डियक अरेस्ट का शक है, लेकिन आधिकारिक मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है. नेपाल के डांग में जन्मे थापा 300 से ज्यादा नेपाली फिल्मों में नजर आए. वह कल्ट क्लासिक चिनो (1991) में रेट कैला के किरदार के लिए जाने जाते थे, जो नेपाली फिल्म इतिहास में सबसे यादगार परफॉर्मेंस में से एक है. फिल्म में उनकी मौजूदगी का गहरा असर पड़ा.

अंतर्राष्ट्रीय पहचान और काम

2014 की फिल्म मैरी कॉम में अपने रोल के बाद थापा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली, जिसमें उन्होंने प्रियंका चोपड़ा के साथ काम किया था. उन्हें प्रियंका चोपड़ा द्वारा निभाई गई लीड किरदार मैरी कॉम के कोच नरजीत सिंह के रूप में कास्ट किया गया था. इस परफॉर्मेंस ने उन्हें नेपाल के बाहर भी पहचान दिलाई, और दक्षिण एशियाई फिल्म जगत में उनकी जगह बनाई.

एक्टिंग से पहले थापा ने 1970 के दशक के मध्य में मुंबई में एक मॉडल के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी. बाद में वह फिल्मों में आए और हिंदी और क्षेत्रीय सिनेमा में खास भूमिकाएं निभाईं. हाल ही में वह द फैमिली मैन सीजन 3 में डेविड खुजौ के रोल में दिखे थे. इसमें उन्होंने नागालैंड में एक सम्मानित नेता और MCA प्रमुख का किरदार निभाया था.

फिल्मों में काम

अपने पूरे करियर के दौरान थापा को कई अवॉर्ड मिले, जिनमें दो बार मोशन पिक्चर्स अवॉर्ड नेपाल भी शामिल है. उन्होंने एवरेस्ट फिल्म एकेडमी के चेयरमैन के तौर पर भी काम किया, जिससे फिल्म इंडस्ट्री में डेवलपमेंट और मेंटरशिप में योगदान दिया. विलेन और मेंटर के रोल के बीच आसानी से स्विच करने के लिए जाने जाने वाले थापा को अलग-अलग जॉनर और भाषाओं में उनकी काबिलियत के लिए सराहा जाता था.

प्रियंका चोपड़ा ने पोस्ट के जरिए दी श्रद्धांजली

प्रियंका चोपड़ा ने सुनील थापा को पोस्ट के जरिए श्रद्धांजली दी. उन्होंने लिखा, आप हमेशा मेरे कोच सर रहेंगे.

जब मैंने अपने पापा को खो दिया था, तब आपने मुझे संभाला. आपने मुझे प्यार दिया और बिना एहसास कराए कई मुश्किल दिनों में मेरी मदद की. आपकी गर्मजोशी भरी गले लगने की आदत और आपकी हंसी हमेशा मेरी यादों का हिस्सा रहेंगी. बहुत कम उम्र में चले गए, लेकिन कभी भुलाए नहीं जाएंगे. जब मैं टूटी हुई थी, उस समय आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद. सुनील थापा, RIP.

मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं परिवार और प्रियजनों के साथ हैं.