प्रियंका चोपड़ा कर रही थीं सोफे पर आराम, तभी पति निक जोनस ने किया कुछ ऐसा कि कमरा छोड़ भागी देसी गर्ल

एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा हाल ही में फिल्म 'हेड्स ऑफ स्टेट' में नजर आई थीं. इन दिनों वो अपने पति के साथ अमेरिका में हैं और छुट्टियों का लुत्फ उठा रही हैं. प्रियंका ने यहां से एक वीडियो शेयर कर अपने पति के गाने पर एतराज जताया, ऐसा क्यों, इसकी वजह भी उन्होंने बताई है. दरअसल, प्रियंका चोपड़ा जोनस कमरे में बैठी थीं और इसी बीच उनके पति निक आते हैं और जोर-जोर से गाना गाने लगते हैं. उनके इसी अंदाज पर अभिनेत्री को एतराज है. इसका एक वीडियो शेयर करते हुए प्रियंका चोपड़ा ने अपनी इंस्टा स्टोरी में लिखा, "क्या आप और जोर से गा सकते हैं?"

वीडियो में निक जोनस ब्रदर्स का गाना 'बैकवर्ड्स' गाते दिखाई दे रहे हैं. वहीं प्रियंका आराम से यूवी मास्क लगाकर बैठी हैं. पहले तो वो अपने पति को नजरअंदाज करने की कोशिश करती हैं, लेकिन बाद में जब वो तेज गाने लगते हैं, तो गुस्से से उठकर कमरे से बाहर चली जाती हैं. पति-पत्नी की प्यारी नोक-झोंक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

इस वीडियो से पहले प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पर अफ्रीका में अपनी छुट्टियों की कई तस्वीरें शेयर की थीं. तस्वीरों में अभिनेत्री अपनी छुट्टियों का आनंद लेते हुए, स्वादिष्ट भोजन खाते हुए, जिम में पसीना बहाते हुए और वन्यजीवों को अपने कैमरे में कैद करते हुए दिखाई दे रही थीं.

वर्क फ्रंट की बात करें तो वह बहुत जल्द 'द ब्लफ' में एक समुद्री डाकू की भूमिका में नजर आएंगी. उनके पास 'सिटाडेल' का दूसरा सीजन भी है. इन सबके अलावा प्रियंका के पास एसएस राजामौली की एक फिल्म भी है. इसमें महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे सितारे हैं. इसे फिलहाल एसएसएमबी 29 कहा जा रहा है. एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म की शूटिंग कुछ दिनों पहले केन्या में हुई थी. उसके बाद दावा किया जाने लगा कि इसका बजट करीब एक हजार करोड़ रुपए है, मगर अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है.