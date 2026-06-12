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2 घंटे 8 मिनट की मूवी बनीं नेटफ्लिक्स पर नंबर वन, प्रियंका चोपड़ा भी हुईं फैन, कहा- समझदारी से बनाई गई फिल्म

प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर नेटफ्लिक्स की इस हफ्ते नंबर वन का खिताब हासिल करने वाली फिल्म की तारीफ की है और कास्ट को सराहा है. 

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2 घंटे 8 मिनट की मूवी बनीं नेटफ्लिक्स पर नंबर वन, प्रियंका चोपड़ा भी हुईं फैन, कहा- समझदारी से बनाई गई फिल्म
प्रियंका चोपड़ा ने नेटफ्लिक्स की इस हफ्ते नंबर वन फिल्म मां बहन की तारीफ की

नेटफ्लिक्स की चर्चा इन दिनों हर तरफ है, जिसमें कोरियाई सीरीज से लेकर अमेरिकन सीरीज देखने को मिल रही है. लेकिन भारत में इन दिनों नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई दो घंटे 8 मिनट की फिल्म नंबर वन बन गई है, जिसकी तारीफ खुद ग्लोबल स्टार बनीं प्रियंका चोपड़ा ने की है और कास्ट की मेहनत को सराहा है. वहीं उन्होंने कहा है कि यह फिल्म समझदारी से बनाई गई है. हम बात कर रहे हैं नेटफ्लिक्स ओरिजनल फिल्म मां-बहन की, जो  4 जून 2026 से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम कर रही है. 

प्रियंका चोपड़ा ने की तारीफ 

प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया के जरिए हालिया रिलीज माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी और धारणा दुर्गा स्टारर फिल्म 'मां बहन' की जमकर सराहना की. उन्होंने  इंस्टाग्राम स्टोरीज पर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए पूरी टीम को बधाई दी. उन्होंने लिखा, "मेरी क्वीन माधुरी दीक्षित आप हमेशा और शानदार अभिनय से सबका ध्यान अपनी ओर खींचने वाली तृप्ति डिमरी ने तो कमाल का काम किया. दोनों को पर्दे पर एक साथ देखना बेहद शानदार अनुभव रहा. धारणा, मैं हमेशा से आपकी प्रशंसक रही हूं और आगे आप क्या नया लेकर आने वाली हैं, इसे देखने का बेसब्री से इंतजार है. आप इसी तरह बेहतरीन काम करते रहिए. सबसे खास बात यह है कि यह प्रोजेक्ट बहुत ईमानदार और सिनेमाई अंदाज में बनाया गया है. यह बहुत ही शानदार और समझदारी से बनाई गई फिल्म है. इसकी कहानी तेज, मजेदार और बेहतरीन तरीके से पेश की गई है. सुरेश त्रिवेणी की सोच और विजन बेहद खूबसूरत है. पूरी टीम को इस शानदार काम के लिए बहुत-बहुत बधाई."

Photo Credit: फोटो: प्रियंका चोपड़ा के इंस्टाग्राम से ली गई

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मां बहन के बारे में 

मां बहन 4 जून 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर रही है. इसमें माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, धरना दुर्गा और रवि किशन अहम किरदार में हैं. यह क्राइम कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन सुरेश त्रिवेणी ने किया है. फिल्म की कहानी एक मां और उसकी तीन बेटियों की है, जो एक लाश छिपाने की कोशिश करती है, जिसके कारण कॉलोनी में हंगामा हो जाता है. 

माधुरी दीक्षित के बारे में 

90 के दशक में बॉलीवुड की नंबर वन एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल रहीं माधुरी दीक्षित इन दिनों ओटीटी और सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्मों के चलते चर्चा में हैं. इससे पहले वह 2024 में रिलीज हुई भूल भुलैया 3 में नजर आई थीं, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी. हालांकि इससे पहले 2022 में अमेजन प्राइम रिलीज मजा मा और 2019 में रिलीज हुई फिल्म कलंक बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई है.

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