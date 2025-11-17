विज्ञापन

प्रियंका चोपड़ा और महेश बाबू पर खूब बन रहे Memes, फैन्स ने बनाया अलादीन और जैस्मिन

राजामौली की फिल्म वाराणसी से महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा का लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लॉन्च इवेंट में दोनों कुछ इस अंदाज में दिखे कि लोग इन्हें इस कार्टून कैरेक्टर से कम्पेयर करने लगे.

Read Time: 2 mins
Share
प्रियंका चोपड़ा और महेश बाबू पर खूब बन रहे Memes, फैन्स ने बनाया अलादीन और जैस्मिन
महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा का लुक हुआ वायरल
Social Media
नई दिल्ली:

एसएस राजामौली की फिल्म वाराणसी की पहली झलक सामने आ चुकी है. इसके साथ ही महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा का लुक भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इंटरनेट यूजर्स फिल्म वाले लुक की नहीं बल्कि लॉन्च इवेंट के दौरान महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा के लुक की बात कर रहे हैं और इसे डिज्नी की कार्टून सीरीज अलादीन के लीड स्टार्स अलादीन और जैस्मिन से कर रहे हैं. इवेंट से महेश बाबू और देसी गर्ल की एक तस्वीर वायरल हुई है जिसे लोग एडिट कर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. एक ने कमेंट किया, किसी ने कहा है कि अलादीन और जैस्मिन जैसे लग रहे हैं और वाकई मुझे ऐसा ही लग रहा है.

एक इंटरनेट यूजर ने दोनों स्टार्स का लुक बदला ही साथ ही साथ महेश बाबू के कंधे पर बंदर भी बैठा दिया. एक ने लिखा, क्या हम केवल इस बात की तारीफ कर सकते हैं कि ये कितने प्यारा अलादीन और जैस्मिन लग रहे हैं. फिल्म के लुक के हिसाब अभी तक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिल रहा है. इसके अलावा फिल्म के ग्रैंड वीएफएक्स की भी खूब तारीफ हो रही है. अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स में फिल्म का बजट 1100 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. फिल्म के स्केल को देखकर ऐसा लगता है कि ये बाहुबली यूनिवर्स को टक्कर दे सकती है. हो सकता है कि ये फिल्म दो पार्ट में आने वाली हो और बाहुबली-1 की तरह दर्शकों के लिए कोई सवाल छोड़कर जाए. खैर ये तो फिल्म की रिलीज के बाद की बातें हैं फिलहाल मेकर्स इसे मिल रही पब्लिसिटी को इंजॉय कर रहे हैं.  

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mahesh Babu, Mahesh Babu Instagram, Who Is Mahesh Babu, Mahesh Babu Fans, Mahesh Babu Age, Mahesh Babu Net Worth, Mahesh Babu Daughter, Mahesh Babu Priyanka Chopra, Mahesh Babu Varanasi Look, Mahesh Babu Look Compared With This Cartoon Character
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com