प्रियंका चोपड़ा और महेश बाबू पर खूब बन रहे Memes, फैन्स ने बनाया अलादीन और जैस्मिन

एसएस राजामौली की फिल्म वाराणसी की पहली झलक सामने आ चुकी है. इसके साथ ही महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा का लुक भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इंटरनेट यूजर्स फिल्म वाले लुक की नहीं बल्कि लॉन्च इवेंट के दौरान महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा के लुक की बात कर रहे हैं और इसे डिज्नी की कार्टून सीरीज अलादीन के लीड स्टार्स अलादीन और जैस्मिन से कर रहे हैं. इवेंट से महेश बाबू और देसी गर्ल की एक तस्वीर वायरल हुई है जिसे लोग एडिट कर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. एक ने कमेंट किया, किसी ने कहा है कि अलादीन और जैस्मिन जैसे लग रहे हैं और वाकई मुझे ऐसा ही लग रहा है.
wow https://t.co/rYJyoc4F3X pic.twitter.com/YCxURskK7N— Gen 63 (@hydfvthero) November 17, 2025
November 17, 2025
someone said they look like Jasmine and Aladdin and i couldn't agree more ❤️🔥 pic.twitter.com/OgtJwqVKjo— 𝙑 ♪ (@RKs_Tilllast) November 16, 2025
एक इंटरनेट यूजर ने दोनों स्टार्स का लुक बदला ही साथ ही साथ महेश बाबू के कंधे पर बंदर भी बैठा दिया. एक ने लिखा, क्या हम केवल इस बात की तारीफ कर सकते हैं कि ये कितने प्यारा अलादीन और जैस्मिन लग रहे हैं. फिल्म के लुक के हिसाब अभी तक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिल रहा है. इसके अलावा फिल्म के ग्रैंड वीएफएक्स की भी खूब तारीफ हो रही है. अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स में फिल्म का बजट 1100 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. फिल्म के स्केल को देखकर ऐसा लगता है कि ये बाहुबली यूनिवर्स को टक्कर दे सकती है. हो सकता है कि ये फिल्म दो पार्ट में आने वाली हो और बाहुबली-1 की तरह दर्शकों के लिए कोई सवाल छोड़कर जाए. खैर ये तो फिल्म की रिलीज के बाद की बातें हैं फिलहाल मेकर्स इसे मिल रही पब्लिसिटी को इंजॉय कर रहे हैं.
