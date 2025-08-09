विज्ञापन

पापा निक जोनस के बाद प्रियंका चोपड़ा की फोटोग्राफर बनी बेटी मालती मैरी, देसी गर्ल का लेटेस्ट पोस्ट जीतेगा दिल

प्रियंका चोपड़ा ने मालती मैरी और फैमिली की कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर की, जिसे फैंस काफी पसंद करते दिख रहे हैं.

प्रियंका चोपड़ा का लेटेस्ट पोस्ट वायरल
ग्लोबल सेंसेशन बन चुकी प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रही हैं. एक्ट्रेस हॉलीवुड में अपनी पॉवरपैक परफॉर्मेंस के साथ ही अपने मदरहुड यानी मातृत्व को भी पूरी तरह इंजॉय कर रही हैं. उनकी बेटी का नाम मालती मैरी चोपड़ा है. 'पीसी' ने सोशल मीडिया पर इसकी कुछ झलक शेयर की हैं. इसमें मालती और निक जोनस भी दिखाई दे रहे हैं. पहली फोटो में मालती अपनी सीट पर बैठी आराम कर रही हैं और साथ में प्रियंका चोपड़ा अपने टैबलेट को लिए बैठी हैं, जिस पर "ममा" लिखा है. इसके बाद एक वीडियो है जिसमें उनकी प्यारी बेटी एक फव्वारे का लुत्फ उठाती दिख रही है.

एक अन्य तस्वीर में मालती और उनके दोस्त एक कैंडी शॉप से अपने लिए कैंडीज उठाते दिख रहे हैं. इसके साथ ही एक फोटो में मालती अपने पापा निक के साथ अपनी अगली परफॉर्मेंस के लिए तैयारी करती दिख रही है. प्रियंका ने एक और तस्वीर शेयर की है जिसमें मालती पेंटिंग करते हुए अपने अंदर के आर्टिस्ट को बाहर निकालती दिख रही है.

इसमें एक वीडियो भी है जिसमें प्रियंका चोपड़ा और मालती एक हरे-भरे बगीचे में दौड़ती दिख रही हैं. इस पोस्ट के अंत में एक खूबसूरत फोटो निक और मालती की है. इसमें वो समुद्र के तट पर साथ चलते दिख रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने कुछ और तस्वीरें भी शेयर की हैं जिसमें मालती अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ खूबसूरत पल बिताती दिख रही हैं. इन तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर प्रियंका ने शेयर करते हुए लिखा, "ओहाना मतलब फैमिली. परिवार का मतलब कोई किसी को भी भूले नहीं और कोई भी पीछे ना छूटे."

निक और प्रियंका चोपड़ा की शादी 2018 में हुई थी. 2022 में दोनों के घर मालती ने जन्म लिया। उनका जन्म सरोगेसी के जरिए हुआ था. कुछ दिनों पहले मालती को हैदराबाद में अपनी मां प्रियंका के साथ स्पॉट किया गया था. वो यहां पर एस एस राजामौली की फिल्म 'एसएसएमबी 29' की शूटिंग के लिए थी. इस फिल्म में उनके साथ महेश बाबू भी हैं.

