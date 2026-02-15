राजपाल यादव संग 9 हिट देने वाले इस डायरेक्टर ने एक्टर पर मढ़ा दोष, बोला- गलती की लेकिन बढ़वाऊंगा फीस

Priyadarshan Help Rajpal Yadav: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर राजपाल यादव चेक बाउंस केस को लेकर इन दिनों तिहाड़ जेल में बंद हैं. गुरुवार को उनकी बेल की सुनवाई टाल दी गई. फिल्म इंडस्ट्री के लोग उनकी मदद के लिए आगे आ रहा है. इस बीच फिल्ममेकर प्रियदर्शन ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है, और कहा है कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म के लिए एक्टर को अधिक सैलरी देने का फैसला किया है. प्रियदर्शन ने उनके साथ भागम भाग, चुप चुप के और दे दना दन जैसी कई फिल्मों में काम किया है.

प्रियदर्शन ने क्या कहा

फिल्ममेकर अभी अपनी फिल्म भूत बंगला के पोस्ट-प्रोडक्शन में बिजी हैं. मिडडे से बात करते हुए प्रियदर्शन ने कहा, “मैं राजपाल को 20 साल से ज्यादा समय से जानता हूं. मैंने उन्हें पहली बार जंगल (2000) में देखा था और उनकी परफॉर्मेंस देखकर हैरान रह गया था. उनके साथ मेरी पहली फिल्म मालामाल वीकली (2006) थी, और उसके बाद, उन्होंने मेरी ज्यादातर फिल्मों में काम किया है. मैंने अपनी अगली फिल्म के प्रोड्यूसर (जुबली फिल्म्स) से कहा कि राजपाल को उनकी सिचुएशन की वजह से जितना चार्ज करते हैं, उससे ज्यादा पेमेंट करें. हम उन्हें बचाना चाहते हैं. प्रोड्यूसर मान गए हैं. राजपाल मेरी फिल्म में विलेन का रोल कर रहे हैं.”

उन्होंने आगे कहा, "मुझे उनकी प्रॉब्लम के बारे में पता था. इसलिए मैं हर फिल्म के लिए राजपाल को साइन करता रहा. मैंने उन्हें ऐड फिल्मों में भी काम दिया. बेचारे ने अपनी कम पढ़ाई की वजह से बहुत बड़ी गलती की. राजपाल एक अच्छे इंसान हैं."

किस केस में फंसे राजपाल यादव?

दिल्ली हाई कोर्ट के लंबे समय से चल रहे चेक बाउंस केस में और समय देने से मना करने के बाद राजपाल यादव ने 5 फरवरी को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया. राजपाल पर इस केस के सिलसिले में करीब 9 करोड़ की देनदारी है. यह केस 2010 का है, जब राजपाल ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म अता पता लापता (2012) के लिए दिल्ली की मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ उधार लिए थे. फिल्म के कमर्शियल फेलियर की वजह से भारी नुकसान हुआ और फाइनेंशियल झगड़ा भी हुआ. 2018 में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक्टर को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत चेक बाउंस होने का दोषी ठहराया और उन्हें छह महीने की जेल की सजा सुनाई. इस फैसले को 2019 में एक सेशन कोर्ट ने भी बरकरार रखा. आखिरकार बकाया रकम बढ़कर लगभग 9 करोड़ हो गई.

सेलेब्स ने की मदद

उनके जेल जाने की खबर आने के बाद से कई सेलिब्रिटीज ने उनका साथ दिया है. सोनू सूद उन पहले लोगों में से थे, जिन्होंने सबके सामने मदद की पेशकश की. सलमान खान, अजय देवगन, गुरमीत चौधरी, गुरु रंधावा और मीका सिंह ने फाइनेंशियल मदद की पेशकश की है.

