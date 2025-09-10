विज्ञापन

प्रिया सचदेव की शादी से पहले की 10 तस्वीरें, 9वीं फोटो 19 साल पुरानी, दुल्हन ने जमकर किया था डांस

आज हम आपको प्रिया सचदेव की शादी से पहले की 10 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं. एक तस्वीर तो 19 साल पहले की है, जिसमें प्रिया को पहचानना मुश्किल है.

 संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर की 10 खूबसूरत तस्वीरें
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के दिवंगत एक्स हसबैंड संजय कपूर एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार उनके सुर्खियों में आने की वजह से उनकी 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति है, जिसे लेकर उनकी दूसरी पत्नी (पूर्व) करिश्मा कपूर और बच्चे व उनकी तीसरी पत्नी प्रिया कपूर कोर्ट में आमने-सामने आ गए हैं. संजय कपूर की 30 हजार की संपत्ति का मामला दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है. आपको बता दें, मौजूदा साल में संजय कपूर की मौत लंदन में पोलो खेलते वक्त अचानक हुई थी. इसके बाद से उनकी संपत्ति को लेकर बार-बार विवाद हो रहा है. संजय की आखिरी पत्नी प्रिया कपूर थीं और इन 10 तस्वीरों को देखते हुए जानेंगे उनके बारे में.

करिश्मा कपूर से तलाक के बाद साल 2016 में संजय कपूर ने प्रिया सचदेव से शादी रचाई थी, जिनका जन्म दिल्ली में हुआ है और उनके पिता अशोक सचदेव एक ऑटोमोबाइल डीलर हैं.

प्रिया ने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से मैथमेटिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की और फिर मॉडलिंग में करियर बनाने के लिए भारत आ गईं.

करियर के शुरुआत में प्रिया को कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट भी मिले और उन्होंने साल 2005 में यशराज बैनर की फिल्म नील और निक्की में कैमियो भी किया था.

लिंक्डइन प्रोफाइल से पता चलता है कि वह अभी सोना कॉमस्टार में नॉन-एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और कपूर परिवार की निवेश फर्म ऑरियस इन्वेस्टमेंट में भी डायरेक्टर हैं.

प्रिया ने लंदन में क्रेडिट सुइस फर्स्ट बोस्टन में नौकरी की और उसके बाद ऑटोमोटिव रिटेल, बीमा, फैशन और ई-कॉमर्स के सेक्टर में बिजनेस लीड करने के लिए भारत लौटीं.

बाद में उन्होंने टीएसजी इंटरनेशनल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खड़ी की और भारत के लक्जरी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में से एक रॉक एन शॉप का सह-निर्माण किया.

इसके अलावा प्रिया अपने दिवंगत पति संजय कपूर की बनाई टीम ऑरियस पोलो को भी लीड करती हैं.

प्रिया की पर्सनल लाइफ ने अकसर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है.उन्होंने पहली शादी अमेरिकी बिजेसनमैन विक्रम चटवाल से रचाई थी.

विक्रम चटवाल से प्रिया की शादी 5 साल  (2006-2011) तक चली. इस शादी से उन्हें एक बेटी भी भी हुई, जिसका नाम सफीरा चटवाल है.

दिवंगत पति संजय कपूर के संपत्ति विवाद के चलते प्रिया ने हाल ही में बेटी सफीरा के सरनेम चटवाल को कपूर में बदलवाया है, जिससे आगे कोई दिक्कत ना हो.


 

