बॉक्स ऑफिस पर हुई फ्लॉप पर OTT पर छाई, कर रही थी टॉप ट्रेंड, अचानक नेटफ्लिक्स से गायब हुई 300 करोड़ी फिल्म

Good Bad Ugly Removed From OTT: साउथ सुपरस्टार अजित कुमार की मौजूदा साल में रिलीज हुई 300 करोड़ी फिल्म 'गुड बैड अगली' को बड़ा झटका लगा है.

नई दिल्ली:

Good Bad Ugly Removed From OTT: साउथ सुपरस्टार अजित कुमार की मौजूदा साल में रिलीज हुई 300 करोड़ी फिल्म 'गुड बैड अगली' को बड़ा झटका लगा है. फिल्म को दिग्गज संगीतकार इलैयाराजा के गानों के अनधिकृत इस्तेमाल के संबंध में कोर्ट के आदेश के बाद नेटफ्लिक्स से हटा लिया गया है. गुड बैड अगली 10 अप्रैल 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और उसके बाद फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर बीती 8 मई को जारी किया गया था. फिल्म नेटफ्लिक्स पर टॉप ट्रेंड कर रही थी. फिल्म में अजित कुमार, तृषा, अर्जुन दास, प्रसन्ना, प्रभु और सुनील अहम रोल में हैं.

क्या है विवाद?

जज एन सेंथिलकुमार ने निर्माताओं को इलैयाराजा के संगीत के साथ फिल्म को दिखाने से रोकने का फैसला सुनाया था. आदिक रविचंद्रन के निर्देशन में बनी 'गुड बैड अग्ली' इस साल अप्रैल में सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर हुई थी. कॉपीराइट उल्लंघन के चलते फिल्म को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है. इलैयाराजा, जिनके गाने 'ओत्ता रुबा थारेन', 'एन जोड़ी मंजा कुरुवी' और 'इलमाई इधो इधो' फिल्म में शामिल थे, ने इनके इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी. उन्होंने कानूनी तौर पर विवाद को आगे बढ़ाने से पहले निर्माताओं से 5 करोड़ रुपये और लिखित माफी की मांग की थी.

300 करोड़ी फिल्म ने की इतनी कमाई

मैथ्री मूवी मेकर्स से जुड़े यालामंचिली रविशंकर पहले ही बता चुके हैं कि उन्होंने इन गानों के लिए पहले ही अनुमति ली थी. उन्होंने कहा, 'फिल्म में हमनें जो गाने इस्तेमाल किए हैं, उनके लिए हमनें म्यूजिक लेबल से अनुमति ली थी. लेबल के पास अधिकार होता है. हमनें उसी प्रोटोकॉल का पालन किया है, और साथ ही एनओसी भी लिया था. हमनें बिना किसी रुल के काम नहीं किया है'.

ये भी पढ़ें- OTT पर छाए रियलिटी शो, बिग बॉस 19 बना नंबर वन, अमिताभ बच्चन और कपिल शर्मा को मिली इतनी व्यूअरशिप

एक्शन कॉमेडी है 'गुड बैड अग्ली' 

बता दें, गुड बैड अग्ली को तमिल, तेलुगू, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषा में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था. यह एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जो बड़े पर्दे पर ज्यादा कमाल नहीं कर सकी थी. सैकनिल्क की मानें तो फिल्म ने भारत में 153.77 करोड़ रुपये और वर्ल्ड वाइड 248.25 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था.


 

