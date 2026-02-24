विज्ञापन

मुगल-ए-आजम में 'शहंशाह' अकबर के रोल के लिए नंगे पैर गर्म रेत पर चलते थे पृथ्वीराज कपूर, नाती जतिन कपूर बोले- रोज 300- 400 करते थे प्रैक्टिस

 पृथ्वीराज कपूर के पोते जतिन कपूर ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 'मुगल-ए-आजम' में मशहूर 'शहंशाह वाली चाल' के पीछे की दिलचस्प और प्रेरणा देने वाली कहानी बताई. उन्होंने बताया कि फिल्म में मशहूर एक्टर की चाल पूरी लगन और लगातार प्रैक्टिस से पूरी हुई.

Read Time: 4 mins
Share
मुगल-ए-आजम में 'शहंशाह' अकबर के रोल के लिए नंगे पैर गर्म रेत पर चलते थे पृथ्वीराज कपूर, नाती जतिन कपूर बोले- रोज 300- 400 करते थे प्रैक्टिस
'शहंशाह' अकबर के रोल के लिए नंगे पैर गर्म रेत पर चलते थे पृथ्वीराज कपूर
नई दिल्ली:

 पृथ्वीराज कपूर के पोते जतिन कपूर ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 'मुगल-ए-आजम' में मशहूर 'शहंशाह वाली चाल' के पीछे की दिलचस्प और प्रेरणा देने वाली कहानी बताई. उन्होंने बताया कि फिल्म में मशहूर एक्टर की चाल पूरी लगन और लगातार प्रैक्टिस से पूरी हुई. पृथ्वीराज कपूर के लगन के बारे में बताते हुए जतिन ने कहा, “फिल्म 'मुगल-ए-आजम' में, पहले ही सीन में शहंशाह को तपती रेगिस्तान की रेत में नंगे पैर चलते हुए दिखाया गया है. उस वॉक के लिए, मेरे नानाजी पृथ्वीराज कपूर ने बहुत रिहर्सल की थी. मुंबई की गर्मी में वह मुंबई के जुहू बीच पर 300 से 400 मीटर तक गर्म रेत पर नंगे पैर चलने की प्रैक्टिस करते थे.”

उन्होंने आगे बताया, “जब सीन आखिरकार शूट हुआ, तो वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा बताया गया था. यहां तक ​​कि क्लोज-अप शॉट्स में भी, जहां उनके पैर नहीं दिख रहे थे. उन्होंने चप्पल पहनने से मना कर दिया.  वह पूरी तरह असली दिखना चाहते थे.” वॉक को फाइनल करने के प्रोसेस के बारे में बात करते हुए, जतिन ने कहा, “कई दिनों तक प्रैक्टिस करने के बाद, उन्होंने पृथ्वी थिएटर के अपने कुछ साथियों को बुलाया और उन्हें अपनी वॉक देखने के लिए वहां खड़ा कर दिया. वह बार-बार चलते रहे, जब तक किसी ने यह नहीं कहा कि अब ऐसा नहीं लग रहा कि पृथ्वीराज कपूर चल रहे हैं, बल्कि खुद शहंशाह चल रहे हैं. तभी उन्होंने वह चाल ठीक की.”

अपने नानाजी के पैशन के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, “पृथ्वीराज कपूर ने अपनी ज़िंदगी में कई शानदार रोल किए. उनकी तैयारी के पीछे की कहानियां भी उतनी ही शानदार हैं. जो इंसान अपने काम से सच्चा प्यार करता है और उसके लिए पैशन रखता है, वह किसी भी हद तक जा सकता है. उन्होंने अपने काम के प्रति अपने प्यार और डेडिकेशन के लिए अपने पैरों की कुर्बानी दे दी.” अपना नोट खत्म करते हुए, जतिन ने कहा, “सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं. मैं हमेशा रहूंगा. धन्यवाद.”

 फिल्म मुगल-ए-आजम की बात करें तो, यह 1960 में रिलीज हुई थी और इसे के. आसिफ ने डायरेक्ट किया था. इस फिल्म को इंडियन सिनेमा की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे बड़ी फिल्मों में से एक माना जाता है. इस बड़ी फिल्म को बनने में लगभग एक दशक लगा और इसे अपने समय के हिसाब से बहुत बड़े पैमाने पर बनाया गया था, जिसमें बड़े सेट, शानदार कॉस्ट्यूम और ऐतिहासिक डिटेलिंग पर बहुत ध्यान दिया गया था. यह फिल्म प्रिंस सलीम और अनारकली की प्रेमकहानी को दिखाती है.

फिल्म में दिलीप कुमार ने प्रिंस सलीम और मधुबाला ने अनारकली का रोल किया था. फिल्म को नौशाद के बनाए यादगार म्यूजिक के लिए भी जाना जाता है, जिसमें “प्यार किया तो डरना क्या,” “मोहे पनघट पे,” और “तेरी महफिल में” जैसे गाने टाइमलेस क्लासिक बन गए. जोधाबाई का किरदार एक्ट्रेस दुर्गा खोटे ने निभाया था.
 

यह भी पढें:

आइरा खान की पति से हुई AC को लेकर लड़ाई, आमिर खान की बेटी ने नूपुर शिखरे को निकाला घर से बाहर 

पाकिस्तानी ड्रामा 'मेरी जिंदगी है तू' की भारत में धूम, जानें कहां देख सकते हैं हानिया आमिर और बिलाल अब्बास के शो का लेटेस्ट एपिसोड

Rajpal Yadav Love Story : आइसक्रीम पार्लर में लड़की को देखते ही दिल हार बैठे थे राजपाल यादव, कॉमेडियन के प्यार में 9 साल छोटी राधा भाभी कनाडा से चली आई थीं भारत


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Prithviraj Kapoor Movies, Prithviraj Kapoor News, Prithviraj Kapoor Children, Mughal E Azam 1960, Mughal E Azam Box OFfice Collection
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com