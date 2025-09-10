प्राइम वीडियो के इस शो के लिए नहीं लिखी गई स्क्रिप्ट, स्क्रीन पर साथ दिखेंगे काजोल और ट्विंकल खन्ना

प्राइम वीडियो, जिसे इंडिया का सबसे पसंदीदा एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन माना जाता है, ने अपने सबसे ज्यादा इंतेज़ार किए जाने वाले टॉक शो “ओप्पो प्रेज़ेंट्स टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल” का ऐलान कर दिया है. यह शो कोहलर और कल्याण ज्वैलर्स द्वारा को-प्रेजेंट किया जा रहा है और इसका ग्लोबल प्रीमियर 25 सितंबर को होगा. इस टॉक शो का हर गुरुवार एक नया एपिसोड रिलीज किया जाएगा. बता दें कि यह प्राइम वीडियो का नया अनस्क्रिप्टेड ओरिजिनल शो है, जिसमें पहली बार करिश्माई काजोल और बेहद विटी ट्विंकल खन्ना को-होस्ट के रूप में एक साथ नजर आएंगी.

इसके अलावा, शो के पहले सीजन में दर्शकों को बेहद शानदार और ग्लैमरस गेस्ट लिस्ट भी देखने को मिलेगी, जो इसे और भी खास बनाएगी. काजोल की एनर्जेटिक पर्सनैलिटी और ट्विंकल खन्ना के ट्रेडमार्क सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ, यह टॉक शो जिसे बनिजे एशिया ने प्रोड्यूस किया है, वो दर्शकों को जाने माने कुछ सबसे बड़ी और नामी हस्तियों के साथ मनोरंजन का अनलिमिटेड डोज, बिना फिल्टर किए हुए पलों का मजा, ढेर सारी हंसी और सरप्राइज देने वाला है.

प्राइम वीडियो इंडिया के डायरेक्टर और हेड ऑफ ओरिजिनल्स, निखिल माधोक का कहना है, “टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल सिर्फ एक आम सेलिब्रिटी चैटर नहीं है, बल्कि यह स्टार-स्टडेड गेस्ट लाइनअप के साथ ताजा, सीधी और एंटरटेनिंग बातचीत का मेल होने वाला है. यह ऑडियंस को ढेर सारी हाजिर-जवाबी, दिल से किए गए खुलासे और थोड़ी-सी शरारत से भरे पल भी देगा.” वो आगे कहते हैं, "​हमारा शो दो जबरदस्त होस्ट के इर्द-गिर्द है, जिनकी हाजिर-जवाबी और बेबाकी हर बातचीत में झलकती है, जो ऑडियंस को पूरी तरह से अपने साथ बांधे रखने वाली हैं."

बानीजय एशिया और एंडिमोल शाइन इंडिया की ग्रुप चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर मृणालिनी जैन ने कहा, "टू मच शो में काजोल और ट्विंकल सिर्फ होस्ट के रूप में नहीं, बल्कि खास आवाजों, जिज्ञासु विचारों और मजबूत इंस्टिंक्ट्स वाली महिलाओं के रूप में दिखाई देंगी. बिना फिल्टर, मजेदार और पूरी तरह से ईमानदार तरीके से यह शो इस बारे में है कि वे क्या पूछना चाहती हैं, उन्हें किस बात की परवाह है और वे खुद को कैसे पेश करती हैं."

वह आगे कहती हैं, "कुछ सेलिब्रिटी इस शो में ऐसी बाते बताएंगे जो हमने पहले कभी नहीं सुना होगा. प्राइम वीडियो में हमें एक ऐसा पार्टनर मिला है, जिसने ऐसे शो को सपोर्ट किया जो सिर्फ सेलिब्रिटी नहीं, बल्कि बातचीत को सेलिब्रेट करता है और यही बात इस फॉर्मेट को इतना नया बनाती है."

गोल्डी पटनायक, हेड ऑफ पीआर एंड कम्युनिकेशंस ने कहा, “ओप्पो का मकसद युवाओं को इंस्पायर करना है कि वो पल को जिएं, अपने पैशन को फॉलो करें और अपनी अनोखी कहानियां खुद बनाएं. प्राइम वीडियो के साथ हमारी ये पार्टनरशिप इसी सोच से मेल खाती है. इस नए टॉक शो का जो वाइब्रेंट और अनफिल्टर्ड फॉर्मेट है और साथ ही इसकी शानदार गेस्ट लिस्ट, यह जरूर उस जेनरेशन को कनेक्ट करेगी जो ऑथेंटिसिटी, क्रिएटिविटी और मायने रखने वाली बातचीत को सबसे ज्यादा महत्व देती है.”

रणजीत ओक, मैनेजिंग डायरेक्टर, K&B साउथ एशिया, कोहलर ने कहा, “कोहलर में हम हमेशा ओरिजिनैलिटी और बोल्ड वॉइसेज को सेलिब्रेट करने में यकीन रखते हैं. प्राइम वीडियो के साथ इस शानदार टॉक शो में पार्टनरशिप करना, जहां काजोल और ट्विंकल जैसी होस्ट होंगी, हमारे इसी सोच को दर्शाता है. हमें गर्व है कि हम ऐसे शो से जुड़े हैं, जो कस्टमर एक्सपीरियंस को अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट और कैंडिड कन्वर्सेशन के साथ और भी ऊंचा ले जाएगा.”

रमेश कल्याणरामन, एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कल्याण ज्वैलर्स ने कहा, "कल्याण ज्वैलर्स में, हम उन बातचीत को अहमियत देते हैं जो असली, मजेदार और गर्मजोशी से भरी हों. 'टू मच विथ काजोल एंड ट्विंकल' में ह्यूमर, चार्म और बिना फिल्टर के मजाक का एक अनोखा मेल है, जिसे दर्शक सही मायने में एंजॉय करेंगे. हम प्राइम वीडियो के साथ एक ऐसे शो को पेश करने के लिए खुश हैं जो एंटरटेनिंग होने के साथ-साथ रिफ्रेशिंगली रियल लगता है."