ईशा देओल के लिए दूल्हा ढूंढ रही थीं पहली पत्नी प्रकाश कौर ! धर्मेंद्र के जाने के बाद खुला 13 साल पुराना राज

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और ही-मैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे. 24 नवंबर 2025 को 89 वर्ष की उम्र में उन्होंने मुंबई स्थित अपने घर पर अंतिम सांस ली. उनके निधन के बाद उनके निजी जीवन से जुड़े कई पुराने किस्से एक बार फिर चर्चा में हैं. इन्हीं में से एक चौंकाने वाला किस्सा उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और सौतेली बेटी ईशा देओल से जुड़ा है. धर्मेंद्र की जिंदगी पर लिखी गई किताब ‘धर्मेंद्र: नॉट जस्ट ए ही-मैन' के लेखक राजीव विजयकर ने एक बेहद दिलचस्प जानकारी साझा की है.

किताब के मुताबिक, साल 2012 में ईशा देओल की शादी से ठीक पहले प्रकाश कौर खुद ईशा के लिए एक सही वर तलाशने में लगी थीं. सुनकर अजीब लगता है, लेकिन लेखक के अनुसार यह बात खुद धर्मेंद्र ने उनसे सीधे तौर पर कही थी. विजयकर के अनुसार, वह समय ऐसा था जब ईशा और भरत तख्तानी की शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन प्रकाश कौर की ओर से कोई भी शादी में नजर नहीं आया था. बावजूद इसके, धर्मेंद्र ने बताया था कि प्रकाश भी ईशा के लिए एक अच्छे लड़के की खोज कर रही हैं. यह दावा आज भी लोगों को हैरान कर देता है.

दूसरी ओर, ईशा देओल ने भी किताब ‘हेमा मालिनी: बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल' में प्रकाश कौर के साथ अपनी एकमात्र मुलाकात का जिक्र किया है. ईशा बताती हैं कि वह अपने बीमार चाचा से मिलने प्रकाश के घर गई थीं. वहां उन्होंने प्रकाश के पैर छुए, और प्रकाश उन्हें आशीर्वाद देकर चुपचाप आगे बढ़ गईं. दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं हुई, लेकिन उस एक मुलाकात को ईशा आज भी याद करती हैं.

हेमा मालिनी ने भी अपनी आत्मकथा में प्रकाश कौर के लिए सम्मान व्यक्त किया था. उन्होंने कहा था कि वह प्रकाश की स्थिति को समझती हैं और उनकी बेटियां भी धर्मेंद्र के पहले परिवार का आदर करती हैं.