प्रभु देवा की वो 3 शर्तें, जिनमें से नयनतारा ने मान ली थी दो, तीसरी शर्त से टूट गया दोनों का रिश्ता

सुपर डांसर प्रभु देवा और साउथ सुपर लेडी नयनतारा की लव-स्टोरी के बारे में जेन जी नहीं जानती होगी, लेकिन मिलेनियम जनरेशन इस जोड़ी के खूब किस्से सुन चुकी है. प्रभु देवा और नयनतारा कभी प्यार में थे और ऑलमोस्ट शादी करने वाले थे. दोनों अपनी रिलेशनशिप को लेकर आए दिन चर्चा में बने रहते थे. प्रभु देवा ने नयनतारा संग शादी करने के लिए अपनी पत्नी तक को तलाक दे दिया था. सभी को महसूस हो गया था कि अब प्रभुदेवा और नयनतारा की शादी होने वाली है. लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी प्रभु देवा और नयनतारा एक नहीं हो सके. इस पूर्व जोड़ी के शादी ना होने की कई वजह थी, जिसमें कुछ शर्तें भी शामिल थीं. बात करेंगे उन तीन शर्तों की जिनकी वजह से यह पूर्व स्टार कपल एक नहीं हो सका.

प्रभु देवा का पहली पत्नी और विवाद

प्रभु देवा ने साल 1995 में रामलथ से शादी रचाई थी और उनकी पहली शादी 16 साल तक चली. कोरियोग्राफर ने साल 2011 में पत्नी से तलाक ले लिया था. रामलथ भी एक डांसर थी और एक्टर से शादी करने के लिए उन्होंने अपना धर्म तक बदल लिया था. हालांकि प्रभु देवा की फैमिली इस शादी के खिलाफ थी. ऐसे में प्रभु देवा और रामलथ ने अपने फैसले पर कायम रहते हुए परिवार की बिना रजामंदी के ही शादी रचा ली थी. यह वो दौर था जब प्रभुदेवा सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रहे थे. वह साउथ सिनेमा में अपना सिक्का जमा चुके थे. इस शादी से उन्हें तीन बच्चे भी हुए. वहीं, एक्टर की एक बेटी ने कम उम्र में भी कैंसर से दम तोड़ दिया. यह वहीं दौर था, जब प्रभुदेवा और उनकी पत्नी में अनबन शुरू होने लगी. इसी दौरान प्रभुदेवा की नजदीकियां नयनतारा से बढ़ने लगी थीं. साल 2009 में प्रभु और नयनतारा की मुलाकात फिल्म विल के सेट पर हुई.

पत्नी से लिया तलाक फिर क्यों नहीं हुई शादी?

यहां से प्रभु देवा और नयनतारा सुर्खियां बटोरने लगे और एक्टर की पत्नी को जब यह पता चला तो वह मेंटली डिस्टर्ब होने लगीं. रिपोर्ट्स की मानें तो नयनतारा ने उस वक्त प्रभुदेवा के नाम का टैटू अपने हाथ पर भी बनवाया था. वहीं, रामलथ ने कानूनी लड़ाई और ऐसे वक्त में एक्टर का पूरा परिवार रामलथ के सपोर्ट में खड़ा नजर आया. तलाक हुआ और प्रभुदेवा को पत्नी को भारी भरकम गुजारा भत्ता देना पड़ा. रिपोर्ट्स की मानें तो प्रभुदेवा को तलाक के बाद पू्र्व पत्नी को 100 करोड़ रुपये देने पड़े थे. वहीं, बच्चे अपनी मां के साथ गए, लेकिन कोर्ट ने एक्टर को बच्चों से मिलने की परमिशन भी दी थी.

क्या थीं वो तीन शर्तें?

इधर, प्रभुदेवा ने नयनतारा से शादी करने के लिए तीन ऐसी शर्तें रखी, जिसे एक्ट्रेस ने मानने से इनकार कर दिया. एक्टर की वो तीन शर्तों में बच्चों को अपनाना, धर्म बदलना और एक्टिंग छोड़ना था. नयनतारा ने पहली दो शर्तें मान लीं, लेकिन तीसरी पर राजी नहीं हुईं और वहीं, दोनों के रिश्ते का दी एंड हो गया. आज प्रभुदेवा तलाकशुदा हैं और नयनतारा ने साल 2020 में फिल्म डायरेक्टर विग्नेश शिवन से शादी रचाई और जुड़वां बच्चों को जन्म दिया. शादी के बाद नयनतारा ने शाहरुख खान के साथ जवान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी दी और आज भी फिल्मों में एक्टिव हैं.

