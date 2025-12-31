विज्ञापन

केजीएफ एक्टर की 'टॉक्सिक' में 'जवान' एक्ट्रेस की घातक एंट्री, गंगा की पहल झलक है 2000 करोड़ की गारंटी!

केजीएफ एक्टर यश की फिल्म 'टॉक्सिक' से किरदारों की झलक कुछ-कुछ समय बाद आ रही है. अब जवान में शाहरुख खान की एक्ट्रेस रही सुपरस्टार का गंगा लुक खूब धमाका मचा रहा है.

जैसे-जैसे यश की 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' 19 मार्च 2026 की थिएट्रिकल रिलीज के करीब बढ़ रही है, फिल्म का डार्क, डीप और इमर्सिव दुनिया वाला पर्दा धीरे-धीरे हटता जा रहा है. इसी रोमांच में अब टीम ने नयनतारा का गंगा वाला जबरदस्त पोस्टर रिलीज कर दिया है—खूबसूरत, घातक और खतरनाक अंदाज में. पहला लुक साफ बता रहा है कि ये किरदार यश के सबसे बड़े और सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट में एक तगड़ा गेम-चेंजर बनने वाला है. अपनी स्टार पावर, इमोशनल गहराई और जबरदस्त वर्सेटिलिटी के लिए मशहूर नयनतारा ने पहले ही अपने लिए एक लेजेंड जैसा मुकाम हासिल कर लिया है. लेकिन 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' में वो और ज्यादा डार्क, ज्यादा इंटेंस और बिल्कुल नई एनर्जी के साथ दिखने वाली हैं ऐसी कि देखकर लगे, 'अरे ये नयनतारा है, लेकिन ऐसी कभी नहीं देखी.'

'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' से गंगा के रूप में नयनतारा का लुक विजुअली स्टनिंग है—निर्भीक, निडर और पूरी तरह कंट्रोल में. स्क्रीन पर उनकी कमांडिंग मौजूदगी, हाथ में बंदूक और चेहरा पूरी तरह कॉन्फिडेंस से भरा हुआ—एक साथ एलीगेंट भी और खतरनाक भी. ऊपर से भव्य कैसिनो एंट्रेंस का सेट-अप साफ दिख जाता है कि गंगा वो महिला है जो हर रूम में एंट्री नहीं लेती, बल्कि रूम उस पर रिएक्ट करता है.

डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने नयनतारा को कास्ट करने पर कहा, 'हम सब नयन को उनकी स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेज़ेंस और शानदार करियर के लिए जानते हैं, लेकिन टॉक्सिक में दर्शक एक ऐसी नयन देखेंगे जो बस धमाल करने को तैयार हैं. मैंने उन्हें पहले कभी न दिखाए गए तरीके से पेश करना चाहा था. शूट के दौरान महसूस हुआ कि गंगा सिर्फ उनका निभाया किरदार नहीं है, बल्कि वो खुद उसकी आत्मा जैसी हैं—ईमानदारी, गहराई, कंट्रोल और इमोशनल क्लैरिटी. ये सब वो पहले से लेकर आई थीं. मुझे अपनी गंगा मिल गई और साथ में एक प्यारी दोस्त भी.'

'केजीएफ: चैप्टर 2' से बॉक्स ऑफिस की हिस्ट्री फिर से लिखने के बाद रॉकिंग स्टार यश एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं टॉक्सिक के साथ. पहले कियारा आडवाणी की नाडिया वाली रहस्यमयी खूबसूरती ने हलचल मचा दी थी, यहां ह्यूमा कुरैशी की एलिजाबेथ वाली ओल्ड-वर्ल्ड, गॉथिक ग्लैमर ने मिस्ट्री और बढ़ा दी.

यश और गीतू मोहनदास द्वारा लिखी और गीतू मोहनदास द्वारा निर्देशित यह फिल्म कन्नड़ और इंग्लिश में शूट की गई है और उसके हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम सहित कई भाषाओं में डब वर्ज़न आएंगे. वेंकट के. नारायण और यश द्वारा केवीएन प्रोडक्शन्स और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के बैनर तले बन रही टॉक्सिक को 19 मार्च 2026 को रिलीज किया जाएगा.

