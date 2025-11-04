विज्ञापन

दीपिका पादुकोण या नयनतारा, किंग में किसके साथ रोमांस करेंगे शाहरुख खान, किंग खान ने खोला राज

शाहरुख खान का 60वां जन्मदिन फैंस के लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं रहा. ‘किंग ऑफ रोमांस’ ने अपने खास दिन पर अपनी नई फिल्म ‘किंग’ का पहला लुक रिलीज कर धूम मचा दी.

दीपिका पादुकोण या नयनतारा, किंग में किसके साथ रोमांस करेंगे शाहरुख खान, किंग खान ने खोला राज
दीपिका पादुकोण या नयनतारा, किंग में किसके साथ रोमांस करेंगे शाहरुख खान
नई दिल्ली:

शाहरुख खान का 60वां जन्मदिन उनके फैंस के लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं रहा. ‘किंग ऑफ रोमांस' ने अपने खास दिन पर अपनी नई फिल्म ‘किंग' का पहला लुक जारी कर धमाका कर दिया. इसके बाद से फैन्स अपने फेवरेट स्टार की मूवी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं. मसलन शाहरुख खान फिल्म में किस रोल में होंगे. उनके साथ हीरोइन कौन होगी. इस बीच खुद शाहरुख खान ने कहा कि फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण भी हैं प्यार तो जरूर होगा. बस फिर क्या था, फैंस के मन में सवाल उठ गया कि ‘किंग' में रोमांस दीपिका से या नयनतारा से होगा?

दीपिका के साथ फिर दिखेगा SRK का रोमांटिक जादू?

शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे हिट ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से एक है. ओम शांति ओम से लेकर पठान और जवान तक दोनों ने हर बार बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया है. अब खबर है कि ‘किंग' में भी दीपिका शाहरुख की लव इंटरेस्ट के रूप में नजर आएंगी. शाहरुख ने इवेंट में बताया कि फिल्म की कहानी इस बात पर बेस्ड है कि जब हम सिर्फ अपने इमोशंस के बेसिस पर कोई फैसला लेते हैं. तो वो हमारे जीवन को कैसे बदल देते हैं.

नयनतारा की भी होगी सरप्राइज एंट्री

ये भी चर्चा है कि जवान की स्टार नयनतारा का ‘किंग' में एक स्पेशल कैमियो हो सकता है. अगर ऐसा हुआ तो दर्शकों के लिए ये बड़ी ट्रीट होगी. फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं. जिन्होंने ‘पठान' जैसी ब्लॉकबस्टर दी थी. शाहरुख खान ने कहा कि सिद्धार्थ आनंद ने एक नया तरह का माचो हीरो बनाने की कोशिश की है. ‘किंग' की कास्ट में अभिषेक बच्चन, अरशद वारसी, जयदीप अहलावत, राघव जुयाल, और सुहाना खान भी हैं. जिसमें सुहाना अपने पापा की प्रोटोजे बनेंगी और अभिषेक विलन के रूप में नजर आएंगे.

