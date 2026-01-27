विज्ञापन

जान्हवी कपूर ने किया बॉर्डर 2 का रिव्यू, सनी देओल को छोड़ इस एक्टर की तारीफ में पढ़े कसीदे

बॉलीवुड अभिनेत्री जान्हवी कपूर ने बॉर्डर 2 में सनी देओल से ज्यादा किसी और एक्टर की एक्टिंग की जमकर तारीफ की है. जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है.

जान्हवी कपूर ने किया बॉर्डर 2 का रिव्यू
नई दिल्ली:

सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी की फिल्म बॉर्डर 2 इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म की हर किसी ने तारीफ की है. यही वजह है कि बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर हर दिन रिकॉर्डतोड़ कमाई कर रही है. फिल्म के अंदर सभी कलाकारों की जमकर तारीफ कर रहे हैं. लेकिन बॉलीवुड अभिनेत्री जान्हवी कपूर ने बॉर्डर 2 में सनी देओल से ज्यादा किसी और एक्टर की एक्टिंग की जमकर तारीफ की है. जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है. 

क्या बोलीं एक्ट्रेस

जान्हवी कपूर ने वरुण धवन की फिल्म बॉर्डर 2 में उनके काम की तारीफ की है. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट किया कि वरुण ने कमाल कर दिया है. जान्हवी ने लिखा, "मैं तुम पर बहुत गर्व महसूस कर रही हूं वरुण धवन तुमने KILLED IT किया. पूरे शरीर में कांटे खड़े हो गए और पूरी टीम को भी!!! क्या अनुभव है." यह पोस्ट ऐसे समय में आई जब कुछ दिन पहले एक वीडियो को लेकर विवाद हुआ था. एक इंस्टाग्राम अकाउंट BollyBlindsNGossip ने वरुण के फैंस का वीडियो शेयर किया था, जिसमें फैंस बॉर्डर 2 की सफलता के जश्न में उनके पोस्टर पर दूध चढ़ा रहे थे. 

बॉर्डर 2 का कलेक्शन

फिल्म ने चौथे दिन (रिपब्लिक डे) पर 63.59 करोड़ रुपये का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दर्ज किया, जो अब तक का सबसे बड़ा रिपब्लिक डे कलेक्शन है. इस शानदार उछाल के साथ फिल्म का चार दिन का कुल नेट कलेक्शन 193.48 करोड़ रुपये पहुंच गया है. यह आंकड़े फिल्म की अपार लोकप्रियता और दर्शकों के जबरदस्त प्यार को दर्शाते हैं.

