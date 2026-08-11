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56 साल पुराना वो गाना, बहन की विदाई में सुनते ही भर आती हैं आंखें, राजेश खन्ना की दमदार एक्टिंग, किशोर कुमार ने एक-एक शब्द में भरी थी जान

भाई-बहन के रिश्ते की खूबसूरती बयां करने वाला यह गाना आज भी शादी समारोहों में खूब बजता है और सुनते ही पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं. क्या आप इस गाने का नाम बता सकते हैं?

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56 साल पुराना वो गाना, बहन की विदाई में सुनते ही भर आती हैं आंखें, राजेश खन्ना की दमदार एक्टिंग, किशोर कुमार ने एक-एक शब्द में भरी थी जान
राजेश खन्ना-किशोर कुमार का यह गाना है सुपरहिट, आज भी सुनाई देता हर जगह

शादियों का सीजन आते ही घरों में संगीत और बॉलीवुड गानों की धूम सुनाई देने लगती है. हिंदी फिल्मों ने शादी-ब्याह के लिए कई ऐसे गीत दिए हैं, जो आज भी समारोहों का हिस्सा बने हुए हैं. ऐसा ही एक सदाबहार गाना हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की फिल्म से जुड़ा है. करीब 56 साल पहले रिलीज हुआ यह गीत आज भी बहन की शादी के मौके पर खूब बजाया जाता है. इसकी खासियत सिर्फ इसकी धुन नहीं, बल्कि भाई-बहन के रिश्ते को बयां करने वाले भावुक बोल भी हैं. किशोर कुमार की आवाज ने इस गाने को ऐसी पहचान दी, जो आज तक कायम है.

‘मेरी प्यारी बहनिया' आज भी है शादी की शान

यहां बात हो रही है राजेश खन्ना की साल 1970 में रिलीज हुई फिल्म ‘सच्चा झूठा' के मशहूर गीत ‘मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया' की. बहन की शादी के मौके पर बजने वाला यह गीत आज भी लोगों को भावुक कर देता है. शादी में भाई जब अपनी बहन को दुल्हन के रूप में देखता है, तो इस गाने के बोल उस पल की भावनाओं को बखूबी जाहिर करते हैं. आज के दौर में शादी के संगीत में नए गानों की भरमार है, लेकिन ‘मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया' की लोकप्रियता कम नहीं हुई है. गांव से लेकर शहरों तक कई जगहों पर बहन की शादी के दौरान इस गाने की धुन सुनाई देती है.

किशोर कुमार की आवाज और कल्याणजी-आनंदजी का संगीत

इस खूबसूरत गीत को अपनी आवाज किशोर कुमार ने दी थी. गाने का संगीत मशहूर संगीतकार जोड़ी कल्याणजी-आनंदजी ने तैयार किया था, जबकि इसके बोल इंद्रजीत सिंह तुलसी यानी इंद्रवीर ने लिखे थे. किशोर कुमार की आवाज ने गीत में भाई की खुशी के साथ-साथ उसकी भावुकता को भी बेहद खूबसूरती से पेश किया.

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गाने की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण इसकी सरल भाषा भी रही. इसमें किसी मुश्किल शब्दावली के बजाय भाई के मन की सीधी भावनाओं को गीत के जरिए सामने रखा गया. यही वजह है कि कई दशक गुजरने के बाद भी यह गाना सुनते ही लोगों को भाई-बहन के रिश्ते और शादी के खूबसूरत पलों की याद आ जाती है.

फिल्म में भी भाई-बहन के रिश्ते की कहानी

‘मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया' सिर्फ शादी का गीत नहीं था, बल्कि यह ‘सच्चा झूठा' की कहानी से भी गहराई से जुड़ा हुआ था. फिल्म का निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया था और इसमें राजेश खन्ना ने मुख्य भूमिका निभाई थी. कहानी में राजेश खन्ना का किरदार अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जुटाने की कोशिश करता है. वह बैंड वाले के रूप में काम करता है और अपनी बहन की जिंदगी संवारने के लिए मेहनत करता है. फिल्म में उनकी बहन का किरदार अभिनेत्री नाज ने निभाया था.

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इसी भावनात्मक कहानी के बीच यह गीत आता है और भाई के अपनी बहन के प्रति प्यार को सामने रखता है. शायद यही वजह है कि 56 साल बाद भी यह गाना सिर्फ एक पुराना फिल्मी गीत नहीं, बल्कि बहनों की शादी की यादों से जुड़ा एक खास हिस्सा बन चुका है.

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