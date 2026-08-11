4000 करोड़ निकालने के लिए 'रामायण' के मेकर्स ने खेला ऐसा दांव, भारतीय सिनेमा में पहले कभी नहीं अपनाई गई यह रणनीति

रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश की मोस्ट अवेडेट फिल्म रामायण का पार्ट वन इसी साल नवंबर में रिलीज होने जा रहा है. फिल्म का टीजर रिलीज होने के बाद से ही इसे लेकर दर्शकों में बज बना हुआ है और हर ओर इसकी चर्चा है. ऐसा कहा जा रहा है कि रामायण पार्ट-1 का 4000 करोड़ का बजट निकालने के लिए फिल्म के मेकर्स ऐसा इंतजाम किया है, जो पहले कभी हिंदी सिनेमा के इतिहास में नहीं हुआ. नितेश तिवारी की 'रामायण' एक ऐसी ग्लोबल रिलीज की तैयारी कर रही है जो भारतीय सिनेमा के बॉक्स ऑफिस के इतिहास को बदल सकती है.

दिवाली 2026 में रिलीज होने से कई महीने पहले, नई रिपोर्ट्स से पता चलता है कि रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर इस फिल्म को किसी भी भारतीय फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी थिएट्रिकल रिलीज के तौर पर तैयार किया जा रहा है. इसे दुनिया भर में 59,000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज करने का अनुमान है.

रामायण रचने जा रही इतिहास

सैकेनिलक (Sacnilk) की रिपोर्ट के अनुसार, 'रामायण' के इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर सोनी पिक्चर्स की योजना भारत के बाहर 50,000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर इसे बड़े पैमाने पर रिलीज करने की है. अगर योजना के मुताबिक काम हुआ, तो यह किसी भारतीय फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी इंटरनेशनल रिलीज होगी. इस फिल्म के भारत में लगभग 9,000 स्क्रीन्स पर रिलीज होने की उम्मीद है. विदेशों में रिलीज को मिलाकर, 'रामायण' दुनिया भर में 59,000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज हो सकती है, जो भारतीय सिनेमा के लिए एक नया बेंचमार्क सेट करेगी.

क्या 'पुष्पा 2' और 'RRR' से भी बड़ी रिलीज़ होगी?

अगर बताई गई स्क्रीन संख्या सच साबित होती है, तो 'रामायण' हाल की इंडियन ब्लॉकबस्टर फिल्मों की ग्लोबल थिएट्रिकल पहुंच को आसानी से पीछे छोड़ देगी. 'पुष्पा 2: द रूल' दुनिया भर में लगभग 12,000-13,000 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी, जबकि एसएस राजामौली की 'RRR' दुनिया भर में लगभग 10,000-11,000 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी.

बताई गई रिलीज स्ट्रैटेजी की तुलना जेम्स कैमरून की 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' से भी की जा रही है, जिसके बारे में माना जाता है कि वह दुनिया भर में लगभग 52,000 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी और बाद में उसने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 2.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की कमाई की थी.

प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ​​पहले ही कन्फर्म कर चुके हैं कि 'रामायण' को प्रीमियम फॉर्मेट में रिलीज किया जाएगा, जिसमें IMAX स्क्रीनिंग भी शामिल होगी. उम्मीद है कि यह फिल्म DNEG की AI-पावर्ड लिप-सिंक टेक्नोलॉजी, 'ब्रह्मा AI' का इस्तेमाल करके लगभग 50 भाषाओं में रिलीज होगी. इससे दर्शक डब किए गए वर्शन देख सकेंगे और साथ ही एक्टर्स के असली चेहरे के एक्सप्रेशन भी बने रहेंगे.

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