क्या प्रभास की 'स्पिरिट' में दीपिका पादुकोण की जगह लेंगी कैटरीना कैफ? दो साल बाद करेंगी धमाकेदार कमबैक

प्रभास की आने वाली फिल्म 'स्पिरिट' रिलीज से पहले ही चर्चा में है. संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बन रही यह पैन-इंडिया एक्शन फिल्म अपनी घोषणा के समय से ही सबसे चर्चित प्रोजेक्ट्स में से एक रही है. ऐसी खबरों के बाद कि दीपिका पादुकोण अब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हैं, कैटरीना कैफ को यह रोल ऑफर किया गया है. इन अटकलों के बावजूद, मेकर्स या एक्ट्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. अगर कैटरीना कास्ट में शामिल होती हैं, तो 'मल्लीश्वरी' और 'अल्लारी पिडुगु' के बाद लगभग 20 साल बाद तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी होगी. वहीं, तृप्ति डिमरी प्रभास के साथ लीड रोल में साउथ इंडियन फिल्मों में डेब्यू करेंगी.

यह भी पढ़ें- शगुफ्ता अली ने छिपाया स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर, कहा- काम ना मिलने का था डर

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, 'स्पिरिट' के मेकर्स कैटरीना कैफ को एक खास रोल में कास्ट करने की योजना बना रहे हैं. भले ही उनका रोल बहुत लंबा न हो, लेकिन कहा जा रहा है कि उनका किरदार कहानी में अहम भूमिका निभाएगा और फिल्म के एक अहम मोड़ पर नजर आएगा. 'द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया' के अनुसार, दीपिका पादुकोण को फिल्म से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा उनकी शर्तों से खुश नहीं थे. खबरों के मुताबिक, वह 40 करोड़ की फीस के साथ-साथ फिल्म के मुनाफे में भी हिस्सा चाहती थीं.

यह भी पढ़ें- पहले बने दादा, फिर बने प्रेमी, 40 साल बड़े सुपरस्टार के साथ श्रीदेवा ने लड़ाया इश्क, ब्लॉकबस्टर हुई फिल्म

खबरों के मुताबिक, उन्होंने 6 घंटे के काम के शेड्यूल की भी मांग की थी और तेलुगु में अपने डायलॉग नहीं बोलना चाहती थीं. आने वाली फिल्म 'एनिमल' के बाद संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बनने वाली पहली फिल्म होगी, जिसमें रणबीर कपूर मुख्य भूमिका में होंगे. दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 AD' में नजर आई थीं.