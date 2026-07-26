शगुफ्ता अली ने छिपाया स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर, कहा- काम ना मिलने का था डर

जानी-मानी एक्टर शगुफ्ता अली अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर पर बात करने के लिए हमेशा बहुत खुलकर बात करती हैं. स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर होने से लेकर अपनी और अपने पिता की हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से पैसे खत्म होने तक, उनका दावा है कि उन्होंने बिना किसी से कोई मदद मांगे सभी जिम्मेदारियां निभाईं. जब बात उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए उनकी बुराई होने की आती है, तो वह इस बारे में भी बहुत ईमानदार रही हैं. सिद्धार्थ कन्नन के साथ हाल ही में एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया कि उन्हें यह बीमारी क्यों हुई.

ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस को क्यों छिपाया

शगुफ्ता ने बताया कि उन्होंने अपने स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस को इसलिए सीक्रेट रखा क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनके करियर पर असर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि उस समय इंडस्ट्री के रवैये से उन्हें लगा कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है. जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने इस बारे में कभी बात क्यों नहीं की, तो शगुफ्ता ने जवाब दिया, “उस जमाने में उस चीज को ये कहा जाता था कि नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, बताना नहीं. बिल्कुल इस बारे में बात मत करो और इस बारे में बोलो मत नहीं तो काम मिलने में दिक्कत होगी. फिर इंडस्ट्री वाले ऐसा करने लगते हैं, ऐसा बिहेव करते हैं, वैसा बिहेव करते हैं. इसलिए नहीं बताया था मैंने. इसके बाद, उन्होंने कहा कि गुजारा करने के लिए उन्हें अपनी ज्वेलरी और कार बेचनी पड़ी, लेकिन उन्होंने यह साफ कर दिया कि उन्हें अपना घर बेचने की जरूरत नहीं पड़ी. आज भी, वह काम और मेडिकल कामों के लिए ऑटो रिक्शा में आराम से सफर करती हैं.

उनके पास कोई सेविंग्स क्यों नहीं बची

उन्होंने आगे बताया कि कैसे लोग उनसे सेविंग्स न होने के बारे में सवाल करते थे. “जब 2017 से मुझे मुश्किलें आने लगीं, तो लोग मुझसे सवाल करने लगे, कहने लगे, 'क्या तुम्हारे पास कोई सेविंग्स नहीं थी?' बिल्कुल थी. मेरे पास बहुत सेविंग्स थीं, और मैंने इतने सालों में ठीक उसी का इस्तेमाल किया. मैं कोई अंबानी, टाटा या अडानी नहीं हूं, है ना? ऐसा नहीं है कि मेरे पैसे कभी खत्म नहीं होंगे. आपको क्या लगता है मेरे पास कितनी सेविंग्स हो सकती हैं? मैं एक टेलीविजन एक्टर हूं. मैं अपने घर में अकेली कमाने वाली हूं. उस सेविंग्स से मुझे बीमारियां, रोज के खर्चे, किराने का सामान, घर चलाना, सब कुछ करना पड़ता था.”

लोगों को इश बात से फर्क पड़ता था कि वह अपनी सेविंग्स का क्या करती है. वह अपने पैसे नाइट क्लब में जुआ खेलने, ज़्यादा शराब पीने, लग्ज़री ज़िंदगी जीने या पार्टी करने में इस्तेमाल नहीं करती. उन्हें ज़्यादा चिढ़ इस बात से होती थी कि उन्हें अपने खर्च करने की आदतों के बारे में जवाब देना पड़ता था और वह जानना चाहती थी कि आखिर प्रॉब्लम क्या है. अपनी सेविंग्स का क्या हुआ, इस बारे में लगातार पूछे जाने वाले सवालों के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि वह सारी उनके हॉस्पिटल के बिलों में खर्च हो गई.

शगुफ़्ता अली किस पर काम कर रही हैं?

शगुफ्ता अली आने वाले दो साल के लीप के तौर पर 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में नज़र आने वाली थीं. वह अब शो का हिस्सा नहीं हैं. उन्हें आदित्य गुप्ता की दादी का रोल करने के लिए चुना गया था, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से उन्हें प्रोजेक्ट से हटना पड़ा. मेकर्स ने उनकी जगह नीलू वाघेला को ले लिया है.



