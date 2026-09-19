प्रभास की ‘स्पिरिट’ और ‘फौजी’ के लुक्स लीक, ‘कल्कि 2’ और ‘सालार 2’ को लेकर फैंस की बढ़ी एक्साइटमेंट

प्रभास अपने कई प्रोजेक्ट्स के साथ फैंस के बीच चर्चा में हैं. स्पिरिट और फौजी के लीक हुए लुक्स ने चल रही चर्चा को और बढ़ा दिया है और कल्कि 2 और सालार 2 भी पाइपलाइन में हैं. सोशल मीडिया पर फैंस एक्टर की अपकमिंग फिल्मों के बड़े स्केल और वैरायटी पर चर्चा कर रहे हैं. स्पिरिट और फौजी की झलकियों ने फैंस के बीच उत्सुकता और बढ़ा दी है, जो अब एक्टर के आने वाले प्रोजेक्ट्स के और अपडेट्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.फैंस अपनी उत्सुकता जाहिर करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, जिनमें से कई लोग उन अलग-अलग दुनियाओं और जॉनर की ओर इशारा कर रहे हैं जिन्हें प्रभास अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के जरिए एक्सप्लोर करने वाले हैं. कल्कि 2 की साइंस-फिक्शन दुनिया से लेकर सालार 2 के एक्शन से भरपूर यूनिवर्स तक, फौजी और स्पिरिट के साथ, यह लाइनअप #RebelArmy के बीच बातचीत का एक बड़ा मुद्दा बन गया है.

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एक फैन ने लिखा, "#Prabhas का लाइनअप सच में कमाल का है. #Kalki2, #Salaar2, #Fauzi और #Spirit... एक #RebelArmy के तौर पर देखने के लिए बहुत कुछ है." जबकि दूसरे ने शेयर किया, "हर बार जब मैं #Prabhas की आने वाली फिल्में देखता हूं, तो मुझे एहसास होता है कि उनका लाइनअप कितना भरा हुआ है. बहुत बड़ा है." एक और फैन ने कहा, "#Kalki2. #Salaar2. #Fauzi. #Spirit. #Prabhas के फैंस इस लाइनअप से सच में बहुत खुश हैं," जबकि एक #RebelArmy मेंबर ने लिखा, "#RebelStarPrabhas के पास सच में कुछ सबसे बड़ी फिल्में लाइन अप हैं. #Kalki2, #Salaar2, #Fauzi और #Spirit... एक्साइटमेंट पहले से ही क्रेजी है." "इसीलिए #PrabhasGaru को अनडिस्प्यूटेड पैन इंडिया स्टार कहा जाता है. बस लाइनअप देखो भाई...Kalki 2, Salaar 2, Fauzi और Spirit...Prabhas Garu और Rebel Army फुल ON Mode"

फैंस ने हर प्रोजेक्ट को लेकर बेसब्री के लेवल पर भी रोशनी डाली, एक ने लिखा, "#Prabhas एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए हैं, जहां हर आने वाली फिल्म एक इवेंट जैसी लगती है. #Kalki2, #Salaar2, #Fauzi और #Spirit… क्रेजी लाइनअप."एक और फैन ने एक्साइटमेंट में लिखा, “सोचो अगर आपकी आने वाली फिल्मोग्राफी में #Kalki2, #Salaar2, #Fauzi और #Spirit हो तो #Prabhas सच में एक अलग लेवल पर है.” बातचीत में प्रभास की आने वाली फिल्मों में वैरायटी पर भी रोशनी डाली गई. एक फैन ने कहा, "#Prabhas की आने वाली फिल्मों में वैरायटी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है. #Kalki2, #Salaar2, #Fauzi और #Spirit… हर एक बहुत अलग लगती है." एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए, एक और फैन ने शेयर किया, "एक #Prabhas फैन के तौर पर, मुझे सच में नहीं पता कि किस फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड होना चाहिए #Kalki2, #Salaar2, #Fauzi या #Spirit. क्या लाइनअप है." एक और फैन ने लिखा, "#Prabhas की आने वाली लाइनअप सच में एक मुख्य वजह है कि मैं आगे क्या होने वाला है, इसके लिए इतना एक्साइटेड हूं.#Kalki2, #Salaar2, #Fauzi और #Spirit."

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अलग-अलग कहानियों, जॉनर और सिनेमा की दुनिया में फैले चार बहुत ज्यादा इंतजार किए जा रहे प्रोजेक्ट्स के साथ, प्रभास की आने वाली स्लेट फैंस को अगले बड़े अपडेट का बेसब्री से इंतजार करा रही है. जैसे-जैसे #RebelArmy अपने पसंदीदा स्टार के पीछे खड़ी हो रही है, Kalki 2, Salaar 2, Fauzi और Spirit को लेकर इंतजार बढ़ता जा रहा है.

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