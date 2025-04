बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही फिल्मों पर छलका सलमान खान की एक्ट्रेस का दर्द, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और व्यूअर्स को किया कंपेयर

फिल्मी सितारे इन दिनों दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर छाए रहते हैं. एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया और दूसरा प्लेटफॉर्म है थियेटर या ओटीटी. अधिकांश फिल्म स्टार्स ऐसे हैं, जिनकी सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. लेकिन जब बात फिल्म देखने की आती है तो फैन्स सिनेमा घरों से कन्नी काट लेते हैं. ऐसे में हीरो या हीरोइन से अक्सर ये सवाल होता है कि जब उनकी फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पर लाखों में है तो फिल्म क्यों नहीं चल रही. सलमान खान के साथ काम कर चुकी एक हीरोइन का दर्द भी इस सवाल पर छलक उठा है.

सलमान खान की हीरोइन का दर्द छलका

#PoojaHegde :



"I may have 30 MILLION FOLLOWERS on INSTAGRAM, but that doesn't mean I draw 30 MILLION FOOTFALLS at the BOX OFFICE.



There are BIGGER SUPERSTARS who don't even have 5 MILLION FOLLOWERS. It's important to REALIZE that SOCIAL MEDIA isn't the REAL WORLD."