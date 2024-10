मेट्रो में भजन-कीर्तन देख हैरान रह गईं पूजा भट्ट, बोलीं - इसकी इजाजत कैसे मिल सकती है

मुंबई मेट्रो के अंदर नवरात्रि समारोह के हिस्से के रूप में “जय श्री राम” के नारे और गरबा गाने गाते हुए लोगों के एक ग्रुप का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. हाल ही में बिग बॉस ओटीटी 2 में नजर आई एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने एक्स पर अपनी असहमति जाहिर की. पूजा भट्ट ने इसे पब्लिक प्लेस का दुरुपयोग कहा और कहा कि इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. उनके इस ट्वीट ने सोशल मीडिया पर एक चर्चा शुरू कर दी. कई लोगों ने उन्हें ट्रोल किया और बताया कि ग्रुप ने मेट्रो कोच को पहले से बुक कर लिया था और किसी और को परेशान नहीं कर रहा था.

कुणाल पुरोहित के एक ट्वीट में वीडियो एम्बेड किया गया था जिसमें लिखा था, “असल में हिंदुत्व पॉप संगीत इसी के लिए डिजाइन किया गया है. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग वर्गों के बीच यह जो आसान अपील बनाता है. अमीर, अपर क्लास के यंगस्टर मेट्रो में इसे गाने में कोई समस्या नहीं देखते हैं.

This, truly, is what Hindutva Pop music has been designed for--the easy appeal that it creates among various classes, across the rural & urban. Well-heeled, upper-class youngsters, seeing no problem in singing this in a metro. H-Pop is everywhere. pic.twitter.com/X4K3wSTWBA

पूजा ने ट्वीट को कोट करते हुए लिखा, “सार्वजनिक स्थान पर इसकी अनुमति कैसे है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह हिंदुत्व पॉप, क्रिसमस कैरोल, बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर या इनके बीच कुछ भी है. सार्वजनिक स्थानों का इस तरह से दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है. अधिकारी इसे कैसे और क्यों अनुमति दे रहे हैं?”

How is this permissible in a public space? Doesn't matter if it is Hindutva pop,Christmas carols,Bollywood blockbusters or anything in between. Public spaces cannot be misused in this manner. How and why are the authorities permitting this? Yeah,now bring on the abuse. https://t.co/YmS48A9gL7