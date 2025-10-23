मुस्लिम परिवार की बहू बनी यह हिंदू एक्ट्रेस, ठुकराया करोड़ों का ऑफर, आज अकेली बिता रही है जिंदगी, पापा भी हैं मशहूर एक्टर

बॉलीवुड में कई एक्ट्रेस ऐसी रही हैं, जिन्होंने करियर के पीक पर शादी कर अपने सक्सेसफुल फिल्म करियर को बर्बाद कर लिया. कुछ एक्ट्रेस की तो किस्मत इतनी खराब रही कि करियर तो डूबा ही, साथ ही शादी के कुछ समय बाद तलाक भी हो गया. बात करेंगे एक्ट्रेस पूजा बेदी, जिन्होंने अपने शानदार करियर के दौरान फैमिली लाइफ को चुना और एक मुस्लिम शख्स से शादी रचा कर घर बसा लिया. ससुराल वालों की परवाह कर पूजा बेदी ने एक्टिंग छोड़ी और फिर मोटी फीस वाले बड़े-बड़े विज्ञापन भी करने से मना कर दिये. इतना कुछ करने के बाद भी उनकी शादी नहीं टिकी और अब वह तलाकशुदा लाइफ जीती हैं.



पीक करियर पर छोड़ी एक्टिंग

एक हालिया इंटरव्यू में पूजा बेदी ने अपनी पर्सनल लाइफ से तबाह हुई प्रोफेशनल लाइफ पर कुछ खुलासे किए हैं. 55 साल की एक्ट्रेस पूजा बेदी ने साल 1994 में अपने शानदार करियर के बीच मुस्लिन शख्स फरहान फर्नीचरवाला से शादी रचा ली थी और यह शादी 10 साल भी नहीं चली और 2003 में इनका तलाक हो गया. इस शादी से कपल को दो बच्चे हुए. अब पूजा ने अपने हालिया इंटरव्यू में बताया है कि फरहान आज भी उनके अच्छे दोस्त हैं, और वह बचपन से एक-दूजे को जानते हैं, लेकिन शादी के रिश्ते में इतनी कड़वाहट पैदा हो गई थी कि दोनों एक-दूजे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे.



कामसूत्र का विज्ञापन ठुकराना पड़ा

पूजा ने बताया, 'मैंने अपने दोनों बच्चों की परवरिश सिंगल मदर के तौर पर की है, जब तलाक हुआ बेटी अलाया 5 साल की थी, वैसे फरहान एक अच्छे पिता हैं, वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनकी पल-पल की देखभाल की जिम्मेदारी मुझपर आ गई थी'. पूजा ने बताया कि फिल्मों से क्यों दूर हुई थी? एक्ट्रेस ने कहा, 'मेरी शादी फरहान से हुई थी, जो एक रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार है और उनकी फैमिली में महिलाओं को काम करने का इजाजत नहीं होती है'. एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि उन्होंने उन सभी फिल्मों की एडवांस फीस वापस कर दी थी, जो उन्होंने शादी से पहले साइन की थी. यहां तक कि उन्हें उनकी फीस से आठ गुना फीस में एक कामसूत्र का विज्ञापन भी मिला था, जो उन्होंने ठुकरा दिया था.