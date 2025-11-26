दूसरे धर्म में शादी करने के कारण एक्ट्रेस ने छोड़ा बॉलीवुड, टूटी 10 साल की शादी, नहीं मिली एलिमनी, बोलीं- मेरा

एक्ट्रेस पूजा बेदी एक समय पर बॉलीवुड का जाना माना नाम थीं, जिन्होंने 1991 में विषकन्या और 1992 में जो जीता वही सिकंदर से रातोंरात पॉपुलरैटी हासिल की. लेकिन कुछ सालों बाद ही उन्होंने बॉलीवुड से दूर होने का फैसला ले लिया. वहीं अपने एक्टिंग छोड़ने के फैसले के कारण और अपने उस समय के बारे में बात करते हुए पूजा बेदी ने डॉक्टर शीन गुरीब से बात की. वहीं उन्होंने अपने बचपन, अलग करियर और अपने वाइफ और मां बनने के दिनों को भी याद किया. जबकि उनसे बॉलीवुड छोड़ने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बहुत ही कंजर्वेटिव मुस्लिम परिवार में शादी की थी और वह फैमिली वैल्यू के खिलाफ जाकर अपने और अपने पति के लिए और प्रॉब्लम खड़ी नहीं करना चाहती थीं.

मुस्लिम परिवार में की थी पूजा बेदी ने शादी

पूजा बेदी, जिन्होंने शादी के 10 साल बाद तलाक लिया. उन्होंने कहा, “अपना 100 परसेंट देने के चलते मैं असल में शादी कर रही थी. मेरे एक्स-हस्बैंड फरहान एक बहुत ही कंजर्वेटिव मुस्लिम परिवार से आते थे, और ऐसा कोई तरीका नहीं था कि उनके परिवार की बहू कोई सेक्सी एक्ट्रेस बने. बहुत बहस और डिस्कशन हुआ, और दोनों परिवार पहले से ही हमारी शादी के लिए तैयार नहीं थे. मैं नहीं चाहती थी कि मेरे परिवार में झगड़े हों, इसलिए मैंने बॉलीवुड छोड़ दिया और कुछ और करने का फैसला किया.”

शादी के बाद झेला पूजा बेदी ने दर्द

अपनी जिंदगी के मुश्किल समय के बारे में बात करते हुए कहा, “जब मैं करीब 27 साल की थी तो पहली दुखद घटना हुई. मेरी दादी कैंसर से गुजर गईं, मेरा डॉग मर गया, और जिस आदमी ने मुझे बचपन से यानी जब मैं 6 महीने की थी तब से पाला-पोसा, वह भी गुजर गए. मेरी मां की एक लैंडस्लाइड में मौत हो गई और मेरे भाई ने सुसाइड कर लिया. इसी बीच, मेरी शादी टूट गई, और मेरे दो बच्चे भी हुए. मेरा मतलब है, मेरा तलाक हो गया और आखिर में मुझे कोई एलिमनी नहीं मिली. मैं 32 साल की थी और बहुत डरी हुई थी.”

भगवान से नरमी बरतने के लिए पूजा बेदी ने कहा

आगे एक्ट्रेस ने कहा, “हर 6 महीने में कोई न कोई अचानक मेरी जिंदगी और दुनिया को छोड़कर चला जाता था. मैंने बस यूनिवर्स की तरफ देखा और कहा, ‘प्लीज, क्या आप मेरे साथ थोड़ा नरमी बरत सकते हैं?' मैंने लगभग उसी समय कॉलम लिखना शुरू किया और फिर एक के बाद एक चीजें होती चली गईं, और एक साल के अंदर मैं अपने पति के साथ वही मर्सिडीज चला रही थी. हमारे बीच कोई मनमुटाव या गुस्सा नहीं था. मैंने उन्हें अपना बिजनेस शुरू से खड़ा करने में मदद की और फिर भी मुझे इसके बदले कुछ नहीं मिला. मुझे यह सहना पड़ा. मैं रुक सकती थी या अपने लिए लड़ सकती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी. आगे बढ़ने का समय था, और मैंने ऐसा किया. ”

तलाक के बाद पूजा बेदी ने की बच्चों की परवरिश

आगे पूजा बेदी ने कहा, “सिर्फ़ इसलिए कि आप किसी के साथ 12 साल तक खुश रहे, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अगले 50 साल तक उसके साथ दुखी रहना होगा. आपको उसे छोड़ना होगा. ” जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि साल 2003 में फरहान और पूजा बेदी 9 साल की शादी के बाद अलग हो गए थे. कपल के दो बच्चे हैं, जिनकी परवरिश एक्ट्रेस ने की. इस दौरान उनकी जिंदगी में कई मुसीबतें भी आईं.



