आज तक मां की बॉडी नहीं मिली, मिला तो सिर्फ एक लेटर... पूजा बेदी ने किया अपनी मां को याद

बॉलीवुड एक्ट्रेस और वेलनेस कोच पूजा बेदी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी मां के बारे में बात की और बताया कि आज तक उनकी बॉडी नहीं मिली, मिला तो सिर्फ एक लेटर.

पूजा बेदी ने किया मॉम को याद
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बेदी इन दिनों अपने एक इंटरव्यू को लेकर सुर्खियों में हैं. दरअसल, हाल ही में एक्ट्रेस ने इंटरव्यू में अपनी मां को याद करते हुए कई खुलासे किए. बता दें कि कबीर बेदी ने 1969 में प्रोतिमा से शादी की थी, जो एक फेमस ओडिसी डांसर और नृत्यांगम इंस्टीट्यूट की संस्थापक थीं. पूजा ने अपनी मां को याद करते हुए कहा कि उन्हें अपनी मौत का आभास पहले से ही हो गया था और उन्होंने अपनी मौत से पहले सारी तैयारी कर ली थी. आइए आपको बताते इस इंटरव्यू में पूजा बेदी ने अपनी मां को लेकर क्या कुछ कहा.

मां की बॉडी नहीं मिली, सिर्फ मिला एक लेटर

पूजा बेदी ने हाल ही में इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनकी मां प्रोतिमा बेदी हमेशा कहती थी कि उन्हें नेचर के बीच रहकर अपनी लाइफ खत्म करना है. वो कभी नहीं चाहती थी कि किसी शमशान या गंगा में अस्थि विसर्जन जैसी रस्में हो और ऐसा ही हुआ. पूजा बेदी की मां की मौत 1998 में मानसरोवर तीर्थ यात्रा के दौरान हुई थी. रिपोर्ट्स के अनुसार, पिथौरागढ़ के पास मालपा भूस्खलन होने से उनकी मौत हो गई, उनके साथ 7 अन्य लोगों की भी मौत हुई और आज तक उनकी बॉडी नहीं मिली.

पहले से था मौत का आभास

पूजा बेदी ने इस इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया कि उनकी मां प्रोतिमा बेदी को मौत से पहले ही उसका एहसास हो गया था. उन्होंने अपनी वसीयत लिखी और प्रॉपर्टी के कागज, जेवर उन्हें सौंप दिए. इसके साथ एक 12 पन्ने की चिट्ठी भी लिखी, जिसमें पूजा बेदी की मां ने उनके बचपन, रिलेशनशिप, शादी, बच्चे और डांस के बारे में बताया. मां की चिट्ठी का जिक्र करते हुए पूजा ने कहा कि उनकी मां ने लिखा था- मैं कुल्लू में हूं, जिसका मतलब है देवताओं की घाटी. सभी देवी देवताओं को मेरा आभार है, मैं बहुत खुश हूं. इसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटी. पूजा ने ये भी कहा कि उनकी मां ने हमेशा अपनी शर्तों पर जिंदगी जी और मौत भी अपनी शर्तों पर ही पाई. 

