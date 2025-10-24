विज्ञापन

पीयूष पांडे के 5 यादगार विज्ञापनों के वीडियो, आप भी कहेंगे हर विज्ञापन कुछ कहता है

एड गुरू पीयूष पांडे का निधन हो गया है. जो उन्हें नहीं जानते उन लोगों को हम वो 5 विज्ञापन दिखाने वाले हैं, जिन्हें पीयूष पांडे ने बनाए थे.

पीयूष पांडे के 5 आइकॉनिक विज्ञापन
नई दिल्ली:

पीयूष पांडे भारतीय विज्ञापन जगत के वो दिग्गज सितारे हैं, जिन्होंने हिंदी भाषा को विज्ञापनों की आत्मा बना दिया. उनकी क्रिएटिविटी ने ब्रांड्स को घर-घर तक पहुंचाया और भाषा को सरल, बोलचाल की बना दिया. लेकिन आज इस दिग्गज सितारे ने दुनिया को अलविदा कह दिया. खबरों की मानें तो एड गुरू का निधन गुरूवार यानी 23 अक्टूबर को हो गया था. वहीं 25 अक्टूबर यानी सुबह 11 बजे उनका अंतिम संस्कार होना है. लेकिन जो लोग उन्हें नहीं जानते उनके लिए हम पीयूष पांडे द्वारा बनाए गए वो 5 आइकॉनिक एड लेकर आए हैं, जिन्हें आप देखकर भुला नहीं पाए होंगे.  

1. फेविकॉल का 'ट्रक वाला विज्ञापन' साल 2007 में आया था, जिसमें एक साधारण चिपकाने वाला गोंद को पीयूष पांडे ने ऐसा बदला कि हर घर में फेमस हो गया. विज्ञापन में एक ट्रक के ऊपर ढेर सारे लोग बैठे हुए होते हैं और ऊबड़ खाबड़ सड़क पर वह गिरते नहीं और गाड़ी चलती रहती है. इस एड ने ग्लू को फेविकोल में बदल कर रख दिया. ना सिर्फ इस एड को कई अवॉर्ड मिले बल्कि दर्शकों के दिलों में यह छप गया. 

2. कैडबरी डेयरी मिल्क का 'क्रिकेट वाला विज्ञापन' साल 2007 में आया था, जिसमें भारतीय क्रिकेट के लिए प्यार एक बच्चा छक्का मारकर खुशी से नाचने लगता है, तो पूरा मोहल्ला उसके साथ झूम उठता है. पांडे की आवाज ने इसे और भी मजेदार बना दिया. वहीं "कुछ खास है जिंदगी में!" लाइन ने लोगों से जोड़ दिया. 

3. एशियन पेंट्स के साल 2002 में आए विज्ञापन 'हर घर कुछ कहता है' (2002) में एक परिवार की कहानी बताई गई, जहां पिता की यादें दीवारों पर जीवित हो उठती हैं. टैगलाइन "हर घर कुछ कहता है" ने लाखों घरों को छुआ और एशियन पेंट्स मार्केट लीडर बन गया. 

4. हच (वोडाफोन) का 'पग वाला विज्ञापन' 2003 में आया था, जिसमें एक बच्चे को प्यारा पग फॉलो करता है, जो 'व्हेयरवर यू गो, हच इज विदू' का प्रतीक बन जाता है. पांडे ने मोबाइल कनेक्टिविटी को दोस्ती और विश्वास से जोड़ा. हिंदी डायलॉग्स जैसे "भाई, हच है ना!" ने इसे घर-घर फेमस कर दिया. यह एड सिर्फ ब्रांड को री-ब्रांडिंग करने में सफल रहा, बल्कि पग को राष्ट्रीय आइकॉन बना दिया.

5. 2014 में बीजेपी के स्लोगन अब की बार मोदी सरकार को भी पीयूष पांडे ने बनाया, जो आज घर घर में फेमस है.

इसके अलावा पल्स पोलियो का 'दो बूंदें जिंदगी की' के विज्ञापन को भी पीयूष पांडे ने बनाया, जो आज भी दर्शकों के बीच फेमस है. 

