संग्राम सिंह के अफेयर की अफवाहों के बीच पत्नी पायल रोहतगी ने किया क्रिप्टिक पोस्ट, बोलीं- मुखौटा उतर गया...

Payal Rohatgi Cryptic Post: पहलवान संग्राम सिंह अभिनेत्री पायल रोहतगी के साथ अपनी शादी में तनाव की अफवाहों के बीच सुर्खियों में हैं. उन पर आरोप है कि उनका अभिनेत्री निकिता रावल के साथ अफेयर चल रहा है और पिछले छह महीनों से वे किसी और को डेट कर रहे हैं. हालांकि, संग्राम ने इन अफवाहों का खंडन किया है और जिस तरह से अपुष्ट खबरें फैलती हैं, उस पर निराशा व्यक्त की है. इस बीच, पायल रोहतगी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर 'विश्वासघात' पर एक क्रिप्टिक नोट लिखा.

पायल रोहतगी का क्रिप्टिक पोस्ट

बुधवार, 17 सितंबर को उन्होंने संग्राम के साथ अपनी शादी के रिसेप्शन की एक तस्वीर शेयर की और लिखा, "विश्वासघात हमेशा वफ़ादारी के वेश में आता है जब तक कि मुखौटा न उतर जाए". अपनी शादी के रिसेप्शन से ही एक और पोस्ट में, पायल ने एक और क्रिप्टिक नोट लिखा, जिसमें लिखा था, "एक अमीर आदमी से पूछा कि उसने यह कैसे किया और उसने कहा, 'मैंने सबकी मदद करना बंद कर दिया".

अफेयर की अफवाहों पर संग्राम सिंह का रिएक्शन

अपना रुख स्पष्ट करते हुए संग्राम (Sangram Singh Reaction on Affair Rumours) ने बताया कि निकिता के साथ उनकी बातचीत पूरी तरह से प्रोफेशनल थी. उन्होंने कहा, "कुछ समय पहले, मुझे उनके शो में बुलाया गया था, जिसके छह एपिसोड थे. मैं वहां सिर्फ एक बार जज के तौर पर गया था. उन्होंने एक रील भी बनाई थी. हम अपनी टीमों के साथ उनके दूसरे शो के सिलसिले में सिर्फ 3-4 बार मिले हैं. वह मुझे 'सर' कहती हैं और मैं उन्हें सम्मानपूर्वक 'जी' कहता हूं. इसके अलावा, मैं उन्हें ज्यादा नहीं जानता".

'झूठी अफवाहों से हुआ दुख'

इसके अलावा, संग्राम (Sangram Singh Wrestler) ने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब ऐसी खबरें सामने आई हैं. उन्होंने कहा, "हाल ही में मेरे तलाक की झूठी खबरें भी आईं, जिससे मुझे बहुत दुख हुआ. ऐसा लगता है कि मुझे बार-बार आसान निशाना बनाया जा रहा है. मैं बस यही गुजारिश करूंगा कि मेरी पुष्टि के बिना ऐसी खबरें पब्लिश न की जाएं. कृपया मेरे काम पर ध्यान दें. बहुत जल्द, मैं एक बड़ी फिल्म में भी नजर आऊंगा. मेरा एकमात्र उद्देश्य देश के लिए सकारात्मक योगदान देना है. और मैं किसी भी अभिनेत्री के साथ अफेयर की अफवाहों का स्पष्ट रूप से खंडन करता हूं". आपको बता दें कि पायल और संग्राम ने 12 साल से ज्यादा समय तक डेटिंग करने के बाद 2022 में शादी की थी.