नए बंगले के वायरल वीडियो के बाद आलिया के 'प्राइवेसी' वाले बयान पर भड़कीं पायल रोहतगी, बोलीं- 'कॉमन सेंस सीखो...'

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों अपने नए घर और प्राइवेसी वाले बयान को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में आलिया के लग्जरी घर का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, जिसके बाद उन्होंने इसे अपनी प्राइवेसी का उल्लंघन बताया. लेकिन इस बयान पर एक्ट्रेस और मॉडल पायल रोहतगी ने कड़ा रिएक्शन दिया है. पायल रोहतगी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर आलिया की पोस्ट के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, "ये प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है. प्राइवेसी तब होती है जब कोई आपके पति या किसी और के साथ आपके प्राइवेट मोमेंट्स को कैप्चर करे. घर का लोकेशन शेयर करना प्राइवेसी का मामला नहीं है".

एक दूसरी स्टोरी में पायल ने लिखा, "@aliaabhatt घर का लोकेशन शेयर करना INVASION OF PRIVACY नहीं है. इंफ्लुएंसर्स सड़कों पर वीडियो बनाते हैं, जिनके पीछे घर दिखते रहते हैं. आप सिक्योरिटी और कैमरे लगा सकती हैं क्योंकि आप अफोर्ड कर सकती हैं. लेकिन प्लीज कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिए".

लेकिन पायल के इन बयानों पर सोशल मीडिया पर लोग भड़क गए. Reddit पर एक यूजर ने लिखा, "क्या पायल ठीक है? लगता है उसे मदद की जरूरत है. आजकल हर पागल को प्लेटफॉर्म मिल गया है बकवास करने का".दूसरे ने लिखा, "ये सब लोग बस चर्चा में रहने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं. ये इतनी बड़ी हेटर क्यों है?". एक यूजर ने कहा, "मुझे लगता है पायल चाहती है लोग उसके बारे में बात करें क्योंकि वैसे कोई याद भी नहीं करता".

आलिया भट्ट का बयान

गौरतलब है कि घर का वीडियो वायरल होने के बाद आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पर सख्त बयान जारी किया. उन्होंने लिखा, "ये प्राइवेसी का उल्लंघन और एक गंभीर सिक्योरिटी इश्यू है. किसी के घर की बिना अनुमति तस्वीरें या वीडियो बनाना 'कंटेंट' नहीं बल्कि प्राइवसी की वॉयलेशन है. इसे कभी नॉर्मल नहीं किया जाना चाहिए. मेरी मीडिया से अपील है कि इस कंटेंट को तुरंत हटा दिया जाए".

बता दें, ये पहली बार नहीं है जब आलिया ने प्राइवेसी को लेकर आवाज उठाई हो. साल 2023 में भी उन्होंने एक मीडिया हाउस को लताड़ लगाई थी, जिसने उनके घर में बैठी तस्वीरें चुपके से क्लिक कर ली थीं. उस वक्त अनुष्का शर्मा, करण जौहर और अर्जुन कपूर जैसे स्टार्स ने भी आलिया का साथ दिया था.