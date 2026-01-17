पवन सिंह 40 की उम्र में तीसरी बार बनने जा रहे दूल्हा, बोले- शादी का कार्ड तो पहले ही छप गया था

भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह का विवादों से पुराना नाता रहा है. खासकर उनकी पर्सनल लाइफ अक्सर चर्चा का विषय बन जाती है. 5 जनवरी को उनके 40वें जन्मदिन के मौके पर भी कुछ ऐसा ही हुआ. बर्थडे पार्टी में उन्हें एक मिस्ट्री वुमन के साथ देखा गया, जिनके साथ उन्होंने केक भी काटा. पवन ने इस महिला का हाथ थामे रखा. लोगों की नजर उसके माथे पर लगे सिंदूर पर पड़ी. नेटिजन्स ने उनके रिश्ते पर अटकलें लगाना शुरू कर दिया, कई लोगों ने तो यहां तक ​​कहा कि पवन ने उनसे गुपचुप तरीके से शादी कर ली है.

बाद में उस सिंदूर पहने महिला की पहचान भोजपुरी अभिनेत्री महिमा सिंह के रूप में हुई. एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में पहुंचे पवन ने अपने जन्मदिन के जश्न के वायरल वीडियो पर सफाई दी और महिमा के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की.

पवन सिंह ने बताई सच्चाई

हल्के-फुल्के अंदाज में पवन ने कहा, "5 जनवरी के पहले तो कार्ड ही छप गया था. हमारे करोड़ों चाहने वाले हैं उनमें से कुछ ने कार्ड ही छपवा दिया था. शादी का स्थान भी तय कर दिया था कि मुंबई में शादी हो रही है. लेकिन पवन सिंह को पता ही नहीं है. मेरे पास आप लोगों की दुआ की संपत्ति है. कल पवन सिंह वो नहीं था जो आज है, जो भी अफवाहें उड़ रही हैं उड़ा दीजिए सर. बॉलीवुड को ही ले लीजिए...कोई कुछ भी करता है तो कोई चर्चा ही होता है लेकिन जब सलमान खान कुछ करता है तो न्यूज बन जाता है.''

उन्होंने आगे कहा, "पवन सिंह भी जब किसी की तरफ देखता है तो चर्चा शुरू हो जाती है. लोगों को लगता है कि भैया यहां भी...अगर हम नए बच्चों को चांस नहीं देंगे, जिसके मन में ये है कि हमें एक्टिंग करनी है...और अगर मेरे सामने कोई आता है कि भैया मुझे चांस चाहिए...तो अगर मैंने किसी को चांस दे दिया तो कुछ गुनाह कर दिया क्या? अब इसको कोई गलत तरीके से ले तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है. मैं चाहता हूं कि नए बच्चों को चांस मिले ताकि हमारी इंडस्ट्री हिट हो जाए." पवन सिंह के जवाब से ये तो साफ है कि उनकी शादी को लेकर जो भी अफवाहें उड़ रही हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है.