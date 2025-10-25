मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मेरे पास पैसा नहीं..., शो में कहते हुए छलके भोजपुरी स्टार पवन सिंह के आंसू

भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह इन दिनों ज्यादा ही चर्चा में हैं. पवन सिंह अपनी प्रोफेशनल कम और पर्सनल लाइफ से ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं. हाल ही में वह अपनी पत्नी ज्योति के साथ चर्चा में आए थे. पवन सिंह पर पत्नी का आरोप है कि वह उनसे मिल नहीं रहे हैं और ना ही उनका कॉल अटेंड कर रहे हैं. इसके अलावा ज्योति ने एक्टर पर कई संगीन आरोप लगाए थे. मामला अभी भी चल रहा है और दोनों के बीच खूब कलह हो रही है. इस बीच पवन सिंह ने एक शो में अपना दुखड़ा रोया है और रोते हुए खुद को गरीब आदमी बताया है. हाल ही में पवन सिंह एक शो राइज एंड फॉल में दिख रहे थे और राजनीतिक काम के चलते शो बीच में छोड़कर आ गए थे.



शो में रो पड़े पवन सिंह

अब वह सिंगिंग रियलिटी शो IPopstar में बतौर जज नजर आ रहे हैं. शो में एक कंटेस्टेंट को जज करते वक्त भोजपुरी स्टार भावुक हो गये और यह पहली बार है जब किसी शो में उनकी आंख से आंसू छलके हैं. शो में एक कंटेस्टेंट से भोजपुरी सिंगर और एक्टर ने कहा, 'जैसे तुम्हे लग रहा है कि आज दादा जी होते तो उन्हें देखकर कितना अच्छा लगता, इस बात पर मुझे मेरे घर की याद आ गई, मैं बहुत गरीब फैमिली से था, आज भी गरीब हूं, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं हैं, लेकिन मेरे पास फैंस और उनका खूब प्यार है, मेरे घर में आज भी यह डिस्कस करते हैं कि मैं जहां हूं फैन की वजह से हूं, मेरे बाबा देखते तो उन्हें बहुत अच्छा लगता'.



पत्नी से चल रहा पंगा

इतना कहने पर पवन सिंह का शो में गला भर आया और वह आंसुओं से रो पड़े. पवन सिंह को रोता हुए देख शो में मौजूद सभी भावुक हो गये. गौरतलब है कि पवन सिंह आगामी बिहार चुनाव से चर्चा में हैं और हाल ही में वह देश के गृहमंत्री अमित शाह से मिले थे. इस मुलाकात के बाद से कहा जा रहा था कि पवन सिंह बतौर बीजेपी उम्मीदवार बिहार विधानसभा चुनाव में खड़े हो सकते हैं, लेकिन एक्टर को टिकट नहीं मिला. वहीं, उनकी पत्नी ज्योति संह ने बिहार की काराकाट विधानसभा सीट से नामांकन किया है.