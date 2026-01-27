विज्ञापन

12 करोड़ की कार खरीदकर भी पछता रहे रैपर बादशाह, दर्द सुनकर कहेंगे हमारी ऑल्टो अच्छी

सिंगर-रैपर बादशाह अपने गानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. उन्हें महंगी चाजों का भी काफी शौक है. बादशाह ने हाल ही में अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर एक दिलचस्प बात कही है.

नई दिल्ली:

सिंगर-रैपर बादशाह अपने गानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. उन्हें महंगी चाजों का भी काफी शौक है. बादशाह ने हाल ही में अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर एक दिलचस्प बात कही है. उनके पास Rolls-Royce Cullinan Series II कार है, जिसकी कीमत 12.45 करोड़ रुपये है. यह कार मुंबई में ऑन-रोड कीमत पर इतनी महंगी है और बादशाह भारत में जन्मे पहले म्यूजिशियन बने, जिनके पास यह लग्जरी SUV है. इस लिस्ट में मुकेश अंबानी, शाहरुख खान और अजय देवगन जैसे बड़े नाम पहले से शामिल हैं.

कार खरीदने का हुआ पछतावा

कर्ली टेल्स को दिए इंटरव्यू में बादशाह ने खुलासा किया कि यह फैसला बहुत जल्दबाजी में लिया गया था. उन्होंने कहा, "कार खरीदने का फैसला काफी इंपल्सिव था. मैंने जल्दी से सोचा कि आज ही ले लेनी है. बादशाह वाली फीलिंग थी." लेकिन मजेदार बात यह है कि कार खरीदने का जोश सिर्फ 10-15 मिनट तक ही रहा. उसके बाद वे सोचने लगे, "अब आगे क्या?" बादशाह ने बताया कि उन्हें दुनिया की सबसे बेहतरीन चीजें एक्सपीरियंस करने का शौक है, चाहे वह टेक्नोलॉजी हो या लग्जरी आइटम. 

महंगी चीजों का शौक

वह कहते हैं कि महंगी चीजें खरीदकर उन्हें थोड़ी देर की खुशी मिलती है, लेकिन असली मजा नए अनुभव में है. उन्होंने मजाक में यह भी कहा कि अगर घर में आग लग जाए तो वे कार को बचाएंगे, क्योंकि "फिर कार में ही रहना पड़ेगा!" हालांकि बादशाह करोड़ों कमाते हैं और लग्जरी लाइफ जीते हैं, लेकिन वे पैसे को लेकर सतर्क भी हैं. वे रिलेशनशिप्स को सबसे ऊपर रखते हैं और महंगी चीजें खरीदने से पहले प्राइस टैग जरूर चेक करते हैं. यह बयान दिखाता है कि सेलिब्रिटी लाइफ में भी इंसानी इमोशंस कितने रियल होते हैं – जहां महंगी चीजें भी खुशी को ज्यादा देर नहीं

