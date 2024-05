सर्जरी के बाद घर लौटे राघव चड्ढा, परिणीति चोपड़ा के साथ किए सिद्धीविनायक के दर्शन

AAP सदस्य और राजनेता राघव चड्ढा को शुक्रवार (24 मई) को अपनी पत्नी और एक्टर परिणीति चोपड़ा के साथ मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में देखा गया. चड्ढा हाल ही में आई सर्जरी के बाद लंदन से लौटे हैं. चड्ढा और चोपड़ा दोनों अपनी-अपनी व्हाइट ड्रेसेज में बेहद शांत और खुश दिख रहे थे. इससे पहले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि राघव की आंख में कुछ कॉम्पलिकेशन्स हैं. “राघव चड्ढा की यूके में एक बड़ी आंख की सर्जरी हुई है. बताया जा रहा है कि उनकी हालत गंभीर थी और इस वजह से उनकी आंखों की रोशनी तक कम होने की आशंका थी. जैसे ही वह ठीक हो जाएंगे, वह भारत वापस आएंगे और चुनाव प्रचार में हमारे साथ शामिल होंगे.''

राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की शादी सितंबर, 2023 में हुई थी. दोनों ने राजस्थान के उदयपुर में एक इंटिमेट लेकिन ग्रैंड वेडिंग की थी. इस बीच काम के मोर्चे पर बात करें तो परिणीति चोपड़ा को आखिरी बार नेटफ्लिक्स रिलीज 'अमर सिंह चमकीला' में देखा गया था. इस सीरीज में उन्होंने अमरजोत कौर का किरदार निभाया था. इम्तियाज अली के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से काफी तारीफ मिल रही है.

#WATCH | AAP MP Raghav Chadha along with his wife and actor Parineeti Chopra offers prayers at the Siddhivinayak Temple in Mumbai



(Source: Siddhivinayak Temple trust) pic.twitter.com/lsKqs28WXY