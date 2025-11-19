परिणीति-राघव ने दिखाई बेटे की झलक, रखा ऐसा नाम लोग भी रह गए हैरान, बोले- जो शुद्ध, दिव्य और असीम, मिलिए हमारे...

Parineeti-Raghav Son Neer Photo: पहली बार पेरेंट्स बने परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के लिए आज का दिन बेहद खास है. उनका बेटा एक महीने का हो गया है, और इस मौके पर दोनों ने अपने बेटे की पहली फैमिली फोटो और उसका नाम इंस्टाग्राम पर शेयर किया. तस्वीर में परिणीति और राघव अपने नन्हे बेटे को बेहद प्यार से पकड़े हुए दिख रहे हैं. इसी पोस्ट के साथ उन्होंने अपने बेटे का नाम भी बताया- ‘नीर'. कपल ने लिखा कि यह नाम उनके दिल के बहुत करीब है और इसके पीछे एक खास मतलब भी है. पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर फैन्स ने बधाइयों की झड़ी लगा दी.

कपल ने नाम का मतलब भी समझाया. उन्होंने लिखा, “जलस्य रूपम्, प्रेमस्य स्वरूपम्- तत्र एव नीर.” यानी नीर उनके लिए पवित्र, शांत और जीवन का एक अनमोल हिस्सा है. पोस्ट में उन्होंने कहा कि उनका दिल इस नाम में सुकून पाता है और उनके बेटे का नाम उन्हें पूरी तरह सही लगा. दोनों के इस पोस्ट पर फैंस भी खूब रियेक्ट कर रहे हैं. एक ने लिखा है, "इन दिनों जहां अजीबोगरीब नाम रखने का ट्रेंड है, ऐसे में मैं यह नाम सुनकर हैरान हूं".

परिणीति और राघव ने 19 अक्टूबर को अपने बेटे का स्वागत किया था. उसके बाद उन्होंने एक प्यारा संदेश शेयर कर बताया था कि उनका परिवार अब पूरा हो गया है. उन्होंने लिखा था, “वो आ गया! हमारा बेबी बॉय. यकीन नहीं होता कि उसके बिना हमारी जिंदगी कैसी थी. पहले हम दोनों थे, अब हमारे पास सब कुछ है.” इस संदेश को फैन्स ने खूब प्यार दिया था.

पिछले एक महीने से फैन्स लगातार उनके बेटे की झलक का इंतजार कर रहे थे. कपल काफी प्राइवेट रहा, लेकिन अब पहली फोटो और नाम सामने आने के बाद इंटरनेट पर खुशियों का माहौल है. जैसे-जैसे नन्हा नीर बड़ा हो रहा है, उनके परिवार, दोस्तों और फैन्स के लिए यह सफर और भी खास होता जा रहा है.