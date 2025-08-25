विज्ञापन

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा बनेंगे पेरेंट्स, इंस्टाग्राम पर गुड न्यूज देते हुए लिखा- 1+1=3

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा पहले बच्चे के पेरेंट्स बनने वाले हैं, जिसका ऐलान कपल ने एक पोस्ट के जरिए किया है. 

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा बनने वाले हैं पेरेंट्स
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद-पति राघव चड्ढा अपने पहले बच्चे के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार हैं. इसकी घोषणा परिणीति और राघव ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए की है. कपल ने एक कोलाब पोस्ट शेयर करते हुए एक गोल केक की एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की, जिसमें  "1 + 1 = 3" लिखा था और उसके नीचे दो छोटे सुनहरे पैरों के निशान थे. उन्होंने एक पार्क में हाथ पकड़े टहलते हुए एक वीडियो भी शेयर किया, जिसे देखते ही फैंस ने बधाईयां देना शुरु कर दिया है. वहीं इस पोस्ट पर बॉलीवुड सेलेब्स और राजनीति से जुड़े दिग्गज भी बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं. 

इंस्टाग्राम पर फैंस को दी खुशखबरी

उन्होंने पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा, "हमारा छोटा सा ब्रह्मांड...आगे बढ़ रहा है.ढेर सारा आशीर्वाद." पोस्ट शेयर करते ही एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने लिखा- बधाई हो. सोनम कपूर ने लिखा, बधाई हो डार्लिंग. भूमि पेडनेकर ने लिखा बधाई. 

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा ने 2023 में डेटिंग शुरू की थी, हालांकि कपल ने अपने रिश्ते पर कभी पब्लिकली बात नहीं की. वहीं मई 2023 में नई दिल्ली के कपूरथला हाउस में उन्होंने सगाई करके इस रिश्ते को ऑफिशियल किया. इसके बाद उन्होंने सितंबर 2023 में राजस्थान के उदयपुर में पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाज से शादी की. 

गौरतलब है कि पिछले कई महीनों से परिणीति चोपड़ा के प्रेग्नेंसी की खबरें सामने आई थीं. वहीं  "द ग्रेट इंडियन कपिल शो" में जब कपल नजर आया तो राघव चड्ढा ने कहा था कि जल्दी ही खुशखबरी देंगे, जिसे सुन परिणीति भी हैरान रह गई थीं. 

