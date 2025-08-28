विज्ञापन

सैयारा के बाद एक और लव स्टोरी 'परम सुंदरी' धमाके को तैयार, रिलीज से पहले ही बिकी ताबड़तोड़ टिकटें

बॉलीवुड की नई रोमांटिक कॉमेडी ‘परम सुंदरी’ 29 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर पहली बार साथ नजर आएंगे.

परम सुंदरी की हो रही ताबड़तोड़ एडवांस बुकिंग
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की नई रोमांटिक कॉमेडी ‘परम सुंदरी' 29 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर पहली बार साथ नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन तुषार जलोटा ने किया है और इसे दिनेश विजान ने Maddock Films के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. रिलीज से पहले ही इसके गाने हिट हो चुके हैं और दर्शकों में फिल्म को लेकर उत्साह साफ दिख रहा है. ऐसे में अभी से फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है. कैसा मिल रहा है परम सुंदरी को रिस्पांस चलिए जानते हैं.

एडवांस बुकिंग का जलवा

फिल्म की एडवांस बुकिंग 26 अगस्त से शुरू हुई और पहले ही 24 घंटे में करीब 10 हजार टिकटें बिक चुकी हैं. बुकिंग BookMyShow और District जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर हो रही है. माना जा रहा है कि रिलीज के नजदीक आते-आते ये आंकड़ा और तेजी से बढ़ेगा.

रोमांटिक फिल्मों की खासियत

रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों में ज्यादातर दर्शक परिवार और वॉक-इन ऑडियंस होते हैं. ऐसी फिल्मों की असली कमाई पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पर निर्भर करती है. हाल ही में आई रोमांटिक फिल्म ‘सैयारा' की सफलता इस बात का सबूत है कि दर्शक अभी भी लव स्टोरीज को पसंद करते हैं. ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार, ‘परम सुंदरी' ओपनिंग डे पर करीब ₹10 करोड़ नेट कमा सकती है. अगर पब्लिक रिव्यू और क्रिटिक्स की राय अच्छी रही, तो कमाई और भी बढ़ सकती है. यह फिल्म सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए रोमांस जॉनर में कमबैक साबित हो सकती है.

फिल्म की कहानी

फिल्म की कहानी है दिल्ली के एक पंजाबी लड़के परम (सिद्धार्थ मल्होत्रा) और केरल की लड़की सुंदरी (जाह्नवी कपूर) की लव स्टोरी. दोनों की दुनिया अलग है, लेकिन प्यार उन्हें करीब लाता है. इस दौरान ढेर सारी मस्ती और हंगामा होता है.


 

