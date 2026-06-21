फादर्स डे के लिए पहले नंबर पर है लता मंगेशकर का ये 59 साल पुराना गाना, एक्ट्रेस ने दिया साथ तो बना कल्ट

21 जून रविवार को पूरी दुनिया में फादर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है. वहीं अपने पापा के लिए बेटे या बेटी अपना प्यार बयां कर रहे हैं. लेकिन क्या आपने कभी गाने से पापा को फादर्स डे की बधाई दी है. हम आपको 59 साल पुराने एक कल्ट गाने के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बोल कुछ इस तरह हैं, सात समंदर पार से... गुडियों के बाजार से... अच्छी सी गुडिया लाना... गुडिया चाहे ना लाना , पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना... इस गाने को 60 या 70 के दशक के लोग ही नहीं बल्कि GEN Z भी जानती होगी. लता मंगेशकर के इस गाने को एक एक्ट्रेस ने भी आवाज दी थी. आइए आपको बताते हैं इस गाने के बारे में

फादर्स डे के लिए परफेक्ट गाना

सात समंदर पार से गाना 1967 में रिलीज हुई फिल्म तकदीर का है, जिसमें भारत भूषण, शालिनी मारडोलकर लीड रोल में थे. जबकि फरीदा जलाल ने फिल्म से डेब्यू किया था. इसके अलावा जॉनी वॉकर, कमल कपूर, जलाल आगा और सुशील कुमार लीड रोल में नजर आए थे. फिल्म की कहानी एक विधवा की है, जो अपने बच्चों की खातिर एक व्यक्ति से जबरदस्ती शादी करने के लिए तैयार हो जाती है.

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सुलक्षणा पंडित को मिला पहला ब्रेक

एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित 70 से 80 के दशक में जानी मानी सिंगर रहीं. लेकिन बेहद कम लोग जानते हैं कि वह एक पॉपुलर सिंगर भी थीं. पंडित जसराज उनके चाचा और म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी ललित-जतिन उनके छोटे भाई थे. वहीं 9 साल की उम्र में सिंगिंग शुरू करने के बाद 13 साल की उम्र में उन्होंने 1967 में तकदीर फिल्म के गाने सात समंदर पार से में लता मंगेशकर के साथ सिंगिंग डेब्यू किया.

यूट्यूब पर खूब सुनते हैं सात समंदर पार से गाना

आज भले ही सुलक्षणा पंडित और लता मंगेशकर इस दुनिया में नही हैं. लेकिन उनका ये गाना फादर्स डे पर अक्सर वायरल होता है. यूट्यूब पर इस गाने को 14 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं. जबकि फैंस अपनी कहानियां भी कमेंट सेक्शन में बयां करते हैं. एक यूजर ने लिखा, मै बचपन में सुनता था, आज 2025 में 55 वर्ष का होने पर सुन रहा हूं. उस समय मां पिताजी की मेहनत कुछ नहीं लगी, पर आज जाके समझ आया जब अपने बच्चों के सुन्दर भविष्य के लिए लगा हूं, सच में, सभी माँ पिता जी को मेरा दिल से धन्यवाद और गलतियों के लिए छमा. दूसरे यूजर ने लिखा, यह गाना सुनकर अपने पिता को खो देने वाले बच्चों ने भी अपना दर्द बयां किया है.

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