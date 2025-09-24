हिंदी के सामने फेल हुआ कांतारा चैप्टर 1 का कन्नड़ ट्रेलर, 24 घंटे में मिले इतने 45 मिलियन व्यूज

ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा सुपरहिट साबित हुई थी. इस फिल्म ने हर किसी को हिलाकर रख दिया था. फिल्म के सुपरहिट होने के बाद से ही दर्शक इसके दूसरे पार्ट का इंतजार करने लगे थे. इसी बीच ऋषभ शेट्टी ने 'कांतारा चैप्टर 1' का ऐलान कर फैंस को खुश कर दिया. हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है और सोशल मीडिया से लेकर यूट्यूब तक हर जगह सिर्फ इसी की चर्चा हो रही है. रिलीज के 24 घंटे के अंदर ही ट्रेलर ने व्यूज और लाइक्स का रिकॉर्ड बना डाला है.

#KantaraChapter1 Trailer 24 hours Youtube views & likes count :



Kannada - 469K likes 7.6M views

Hindi - 333K likes 24.5M views

Telugu - 284K likes 7M views

Tamil - 170K likes 4.2M views

Malayalam - 136K likes 2.1M views



Total : 45M views & 1.4M Likes ???? pic.twitter.com/2XAPInwyKF — Pranooth Gowda (@pranooth_mp) September 23, 2025

किस भाषा में मिला सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स

'कांतारा चैप्टर 1' का ट्रेलर हर भाषा में रिलीज हुआ था. सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स कन्नड़ में मिला, जहां इसे 7.6 मिलियन व्यूज और 469K लाइक्स मिले. हिंदी वर्जन व्यूज के मामले में सबसे आगे रहा और इसे 24.5 मिलियन व्यूज और 333K लाइक्स हासिल हुए. तेलुगु भाषा में 7 मिलियन व्यूज और 284K लाइक्स, तमिल में 4.2 मिलियन व्यूज और 170K लाइक्स, जबकि मलयालम में 2.1 मिलियन व्यूज और 136K लाइक्स मिले. कुल मिलाकर ट्रेलर ने सिर्फ 24 घंटे में ही 45 मिलियन व्यूज और 1.4 मिलियन से ज्यादा लाइक्स बटोर लिए हैं.

दशहरे पर होगा बॉक्स ऑफिस धमाका

'कांतारा चैप्टर 1' को 2 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा. दशहरे के मौके पर फिल्म बड़े पैमाने पर सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है. इस फिल्म का सीधा क्लैश वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' से होगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि बॉक्स ऑफिस पर कौन बाजी मारता है, लेकिन ट्रेलर के क्रेज को देखकर साफ है कि कांतारा चैप्टर 1 जबरदस्त ओपनिंग देने वाली है.