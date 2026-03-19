Panchayat Season 5: पंचायत के फुलेरा में होगा राजनीति का घमासान, क्या सचिवजी कर पाएंगे अपना सपना पूरा

Panchayat Season 5 Update: प्राइम वीडियो ने लोकप्रिय वेब सीरीज पंचायत के पांचवें सीजन की आधिकारिक घोषणा कर दी है. यह नया सीजन 2026 में रिलीज होगा. फैंस के लिए यह खुशखबरी है, क्योंकि चौथा सीजन रिलीज होने के बाद रिकॉर्ड तोड़ व्यूज पाकर काफी लोकप्रिय हुआ था. सीरीज में मुख्य किरदार अभिषेक त्रिपाठी यानी सचिव जी के रूप में जीतेंद्र कुमार फिर से नजर आएंगे. नीना गुप्ता मंजू देवी (प्रधान जी) के किरदार में, रघुबीर यादव बृज भूषण दुबे (प्रधान पति) के रूप में, फैसल मलिक प्रह्लाद पांडे, चंदन रॉय विकास, सन्विका रिंकी और अन्य कलाकार भी वापस लौट रहे हैं. पूरी पुरानी टीम के साथ नया सीजन बन रहा है.

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फुलेरा में फिर होगी राजनीति

कहानी फुलेरा गांव की ही रहेगी, जहां गांव की राजनीति, रोजमर्रा की जिंदगी और हास्य से भरे किस्से दिखाए जाते हैं. पिछले सीजन में अभिषेक ने अपना एमबीए का सपना देखा था और गांव में कई मुश्किलें आई थीं. अब पांचवें सीजन में अभिषेक एक नए और सख्त बॉस के नीचे काम करेगा, जो उससे बदला लेने की सोचता है. साथ ही वह अपने एमबीए के सपने को पूरा करने और फुलेरा के बाकी मामलों को निपटाने की कोशिश करेगा. फैंस को उम्मीद है कि सचिव जी और रिंकी की जोड़ी के रिश्ते में भी कुछ नया विकास होगा.

पंचायत की शुरुआत 2020 में हुई थी. पहले सीजन ने लोगों का दिल जीता, फिर दूसरे, तीसरे और चौथे सीजन ने इसे और बड़ा बना दिया. चौथा सीजन जून 2025 में आया था, जो भारत और दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज बन गई. यह सीरीज टीवीएफ (द वायरल फीवर) द्वारा बनाई गई है, जिसमें दीपक कुमार मिश्रा क्रिएटर हैं और चंदन कुमार ने लेखन किया है.