'पंचायत' की मंडली मचाएगी गदर, हंसी ठिठोली से फिर गूंजेगा फुलेरा, जानें कब बजेगी सीजन 5 की घंटी?

Panchayat Season 5: फुलेरा गांव का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? प्रधान जी की जुगाड़ू राजनीति, सचिव जी की पढ़ाई और दिल में चल रहा कंफ्यूजन, विकास की भोली बातें और बीच में आकर स्टार बन चुकी लौकी. जी हां, ये वही पंचायत है, जिसने बिना किसी सुपरस्टार, बिना गानों-डांस के भी दर्शकों को ऐसा बांधा कि हर कोई कह बैठा- भई, ये वेब सीरीज नहीं हमारी अपनी गांव की डायरी है. अब खबर है कि पंचायत की गाड़ी फिर से पटरी पर लौटने वाली है और सीजन 5 का मजा पहले से डबल तड़का लेकर आएगा.

कब बजेगी पंचायत की घंटी?

लोगों की जुबां पर बस एक ही सवाल था- फुलेरा की मस्ती दोबारा कब देखने को मिलेगी? और अब राज खुल चुका है- 2026. हां, वक्त लगेगा पर पंचायत का जादू वही है जो देर से भी आए तो दिल पर छा जाए.

पोस्टर की एंट्री- लौकी फिर छा गई!

नया पोस्टर देखकर तो फैंस ने ताली बजा दी. सारे किरदार हंसते-खिलखिलाते नजर आए और उनके पीछे झांक रही थी प्यारी लौकी. लगता है लौकी ने पंचायत के लिए परमानेंट रोल ले लिया है.

कहानी में क्या होगा मसाला?

अब असली सवाल- पंचायत 5 में क्या धमाका होगा?

क्या सचिव जी पास करेंगे एग्ज़ाम या फिर से किताबों के बोझ में दब जाएंगे?

रिंकी और सचिव जी की लव स्टोरी आगे बढ़ेगी या फिर सिर्फ गांव भर के गॉसिप में ही रह जाएगी?

चुनावी मैदान में किसका डंका बजेगा और किसकी उम्मीदों का गुब्बारा फूटेगा?

प्रधान जी पर चली गोली के पीछे किसका हाथ था. ये राज खुलेगा या फिर नया ट्विस्ट बनेगा?

इतना तो तय है कि मेकर्स सारे सवालों का जवाब देंगे…लेकिन अपने देसी अंदाज में. जहां हंसी होगी, टेंशन होगी और आखिर में दिल छू जाने वाली कहानी भी.

कास्ट और टीम वही- मिजाज नया

प्यारे सचिव जी यानी जितेन्द्र कुमार सीजन 5 में फिर वापसी कर रहे हैं. साथ में होंगी नीना गुप्ता, रघुबीर यादव और सांसिका तो नज़र आएंगे ही. बाकी पूरी टीम भी वापसी कर रही है. यानी आप कह सकते हैं कि पंचायत की स्टार कास्ट तो वही रहेगी लेकिन एंटरटेनमेंट का डोज डबल हो जाएगा.



कहां देख पाएंगे पंचायत 5?

अगर आप भी जानना चाहते हैं कि पंचायत का पांचवां सीजन कहां देखने को मिलेगा, तो इसका जवाब है, Amazon Prime Video. वही प्लेटफॉर्म जिसने पंचायत को घर-घर तक पहुंचाया और हर दर्शक के दिल में जगह बनाई.