'अश्लीलता अपने घर में करें, उन्हें काम मिल भी रहा है क्या?', विवेक ओबेरॉय पर भड़के पहलाज निहलानी

दिग्‍गज फिल्‍ममेकर और सेंसर बोर्ड के पूर्व अध्‍यक्ष पहलाज निहलानी एक बार फिर सुर्खियों में हैं. बीते दिनों से वह बॉलीवुड और इससे जुड़े लोगों पर जमकर निशाना साध रहे हैं. हाल ही में उन्होंने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी को भी घेरा था. इसके अलावा उन्होंने सेंसर बोर्ड का मेंबर रहते हुए फिल्म उड़ता पंजाब पर हुए बवाल पर भी खुलासा किया. अब उन्होंने बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय पर भी जमकर निशाना साधा है. विवेक ने अपनी फिल्म को लेकर कहा था कि अच्छा है यह ओटीटी पर रिलीज हो रही है, नहीं तो पहलाज निहलानी से निपटना होता.



पहलाज पर विवेक का तंज क्या था?

पहलाज निहलानी को हम फिल्म आंखें, हथकड़ी और शोला और शबनम से जानते हैं. 1980 और 90 के दशक में उनका सिक्का चलता था. वहीं, जब वह 2015 और 2016 में वह सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष रहे तो उन्होंने कई फिल्ममेकर का जीना दुश्वार कर दिया था. साल 2016 में ही विवेक ओबेरॉय ने ही उस वक्त पहलाज पर निशाना साधा था, जब ओटीटी की शुरुआत हुई थी. साल 2017 में विवेक की सीरीज इनसाइड एज रिलीज हुई थी. तब विवेक ने एक इंटरव्यू में कहा था, 'चलो अच्छा है और यह राहत की बात है कि अब वो नहीं हैं, हमारी सीरीज ओटीटी पर आ रही है और अब उनसे निपटना नहीं पड़ेगा'.



पहलाज का विवेक पर पलटवार

अब पहलाज ने विवेक के इस 8 साल पुराने बयान के आधार पर उन्हें आड़े हाथ लिया है. पहलाज ने कहा, 'विवेक आज भी जब मुझसे मिलते हैं, तो बहुत ही गर्मजोशी से मिलते हैं, अब अगर उन्हें कुछ कहना भी है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें कोई फिल्म मिल भी रही है? अगर अश्लीलता उन्हें पसंद हैं तो वह इसे अपने तक सीमित रखें, फिल्मों में ऐसा ना करें'. पहलाज निहलानी ने दावा किया कि पिछले साल उन्हें सेंसर बोर्ड में लौटने का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था.