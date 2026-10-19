OTT Releases: हॉरर, कॉमेडी से लेकर थ्रिलर तक, नेटफ्लिक्स, जियोहॉटस्टार, जी5 पर रिलीज हो चुकी हैं ये 12 फिल्में और शो

जी5, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, जियोहॉटस्टार और अन्य प्लेटफॉर्म पर आने वाली नई OTT रिलीज के साथ आपकी वीकेंड वॉचलिस्ट अपडेट हो गई है. करण जौहर के सेलिब्रिटी चैट शो 'कॉफी विद करण' के नौवें और आखिरी सीजन से लेकर, वामिका गब्बी और लोकेश कनगराज स्टारर तमिल क्राइम ड्रामा 'DC' और एमिली ब्लंट की साइंस-फिक्शन थ्रिलर 'डिस्क्लोजर डे' तक—आपकी वॉचलिस्ट में जोड़ने के लिए बहुत कुछ है.

1. कॉफी विद करण सीजन 9 - जियोहॉटस्टार

'कॉफी विद करण' के नौवें और आखिरी सीजन में सलमान खान और करिश्मा कपूर उन पहले मेहमानों में शामिल हैं जो काउच पर नजर आएंगे. यहां आपको खुलकर होती बातचीत, सेलिब्रिटी गॉसिप और मजेदार नोक-झोंक देखने को मिलेगी, जहां बॉलीवुड सितारे अपनी जिंदगी और करियर के बारे में खुलकर बात करते हैं.

2. द डिप्लोमैट सीजन 4 - नेटफ्लिक्स

'द डिप्लोमैट' के सीजन 4 में एंबेसडर केट वाइलर (केरी रसेल) को एक ऐसे भू-राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ता है, जिसमें रूस का एक चोरी हुआ परमाणु हथियार शामिल है. जब वाइस प्रेसिडेंट हैल वाइलर (रूफस सीवेल) एक राजनीतिक साजिश में फंस जाते हैं, तो केट को एक बड़े टकराव को रोकने के लिए सत्ता के खतरनाक संघर्ष से निपटना पड़ता है.

3. डिस्क्लोज़र डे - जियोहॉटस्टार

स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित, 'डिस्क्लोज़र डे' एक साइंस-फिक्शन थ्रिलर है. इसकी कहानी डॉ. डेनियल केलनर (जोश ओ'कॉनर) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें एलियन जीवन (extraterrestrial life) से जुड़े कुछ गुप्त सबूत मिलते हैं. टेलीपैथिक मौसम विज्ञानी मार्गरेट फेयरचाइल्ड (एमिली ब्लंट) की मदद से वह सच्चाई सामने लाने के लिए निकल पड़ता है, इससे पहले कि यह एक वैश्विक संघर्ष का कारण बन जाए.

4. DC - सोनीलिव (SonyLIV)

देवदास के रूप में लोकेश कनगराज स्टारर 'DC' एक बागी अपराधी की कहानी है, जो एक डकैती के दौरान एक पुलिस अधिकारी की मौत के बाद भाग रहा है. वह चंद्रा (वामिका गब्बी) के साथ हाथ मिलाता है, जो एक सेक्स वर्कर है और उसे अपराध की अंधेरी दुनिया में रास्ता खोजने में मदद करती है. यह तमिल क्राइम ड्रामा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के क्लासिक उपन्यास 'देवदास' का एक नया और दमदार रूपांतरण है.

5. द स्टॉर्म (The Storm) - नेटफ्लिक्स (Netflix)

स्वीडन की एक सुनसान जगह पर फिलिप (गुस्ताफ स्कार्सगार्ड) का 45वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन तभी एक भयानक तूफान आ जाता है, जिसमें सभी मेहमान फंस जाते हैं. जैसे-जैसे तनाव बढ़ता है, दबे हुए राज, पुरानी रंजिशें और प्यार में मिले धोखे सामने आने लगते हैं, जिससे वहां मौजूद लोगों के बीच हालात बिगड़ने लगते हैं.

6. लव ऑफ योर लाइफ (Love of Your Life)- (Amazon Prime Video)

राचेल मॉरिसन द्वारा निर्देशित 'लव ऑफ योर लाइफ' माया (मार्गरेट क्वाली) के सफर को दिखाती है. माया बोस्टन की एक नर्स है, जो अपने पति चार्ली (गेब्रियल बैसो) की मौत के बाद लिस्बन चली जाती है. जब वह अपनी जिंदगी को फिर से संवारने की कोशिश करती है, तो एक दूसरे प्रवासी (एरॉन पियरे) के साथ उसका जुड़ाव उसे अपने दुख और अपने अतीत का सामना करने पर मजबूर कर देता है.

7. सैक्रिफाइस (Sacrifice) - लायंसगेट प्ले

यह इको-थ्रिलर फिल्म है, जो जोन (आन्या टेलर-जॉय) के नेतृत्व वाले एक कट्टर उग्रवादी समूह की कहानी दिखाती है. यह समूह ग्रीस के एक द्वीप पर एक अरबपति (विंसेंट कैसल) और उनकी पॉप-स्टार पत्नी (सलमा हायेक) द्वारा आयोजित एक चैरिटी कार्यक्रम में मेहमानों को बंधक बना लेता है. बंधकों में एक फिल्म स्टार (क्रिस इवांस) भी शामिल है. यह समूह दुनिया को पूरी तरह खत्म होने से बचाने के लिए एक 'मानव बलि' देने की योजना बनाता है, जिससे जीवित रहने के लिए एक अफरा-तफरी भरी लड़ाई शुरू हो जाती है.

8. द ट्रैप (The Trap) - नेटफ्लिक्स

मेलानी राबे के बेस्टसेलिंग नॉवेल पर आधारित, 'द ट्रैप' छह भागों वाली एक जर्मन साइकोलॉजिकल थ्रिलर है. यह लिसा कोनराड (फ्रेडरिक बेख्त) नाम की एक एकांतप्रिय लेखिका की कहानी है, जो अपनी बहन की हत्या के कई सालों बाद टीवी पर उस व्यक्ति को देखती है, जिस पर उसे हत्यारा होने का शक है. वह अपनी अगली किताब का इस्तेमाल करके उसे एक जाल में फंसाने का फैसला करती है.

9. हॉलीवुड आर्ट्स - नेटफ्लिक्स

'हॉलीवुड आर्ट्स' में अभिनेत्री ट्रिना वेगा (डैनिएला मोनेट) बिना किसी योग्यता के एक सब्स्टिट्यूट टीचर के तौर पर अपने पुराने हाई स्कूल में वापस आती हैं. वह अपने छात्रों के मशहूर माता-पिता का फायदा उठाकर अपना करियर आगे बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन अनजाने में ही वह कलाकारों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित कर देती हैं.

10. मास्टरप्लान - अमेजन प्राइम वीडियो

यह क्राइम कॉमेडी फिल्म रिटायर हो चुके मास्टर चोर रोजर (स्टेनली टुकी) की कहानी है, जो 'मोना लिसा' की पेंटिंग चुराने के लिए एक इटैलियन हैकर (सिमोना टबास्को) और एक फ्रेंच विस्फोटक विशेषज्ञ (विक्टर बेलमोंडो) को अपनी टीम में शामिल करता है. कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है, जब पता चलता है कि ये दोनों लोग असल में बिछड़े हुए भाई-बहन हैं और रोजर की अपनी ही संतानें हैं.

11. मनी ट्रैप: द कारुन ट्रेजर - नेटफ्लिक्स

स्कैम करने वाले आसिम नोयान (यिलमाज़ एर्दोगन) को 'कारुन के खजाने' तक ले जाने वाला एक रहस्यमयी नक्शा मिलता है. इसके बाद वह अपने पुराने साथियों को इकट्ठा करके एक आखिरी बड़ा स्कैम करने की योजना बनाता है, लेकिन मामला तब बिगड़ जाता है, जब इसमें विरोधी गैंग और अंतरराष्ट्रीय खजाना खोजने वाले लोग भी शामिल हो जाते हैं.

12. आशा - ज़ी5 (ZEE5)

यह मलयालम साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है, जिसमें उर्वशी एक ऐसी विधवा का किरदार निभा रही हैं जो गहरे सदमे में है. एक छोटी सी कार दुर्घटना के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बेकाबू हो जाती है. जीमोन (जोजू जॉर्ज) नाम के एक गुस्सैल व्यक्ति के साथ टकराव के कारण, सड़क पर हुआ एक मामूली विवाद एक भयानक और डरावने सपने में बदल जाता है.

