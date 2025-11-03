मिराय से महारानी सीजन 4 तक, इस हफ्ते OTT पर आ रहीं ये सीरीज-फिल्में, तुरंत नोट कर लें डेट

अक्टूबर मंथ में कई बड़ी फिल्में 'कांतारा: चैप्टर 1', 'लोका: चैप्टर 1', 'इडली कडाई', 'महाभारत: एक धर्मयुद्ध' देखने को मिली और इन सभी फिल्मों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया. अब जबकि नया महीना नवंबर लग चुका है, तो इस महीने 'मस्ती 4' और 'दे दे प्यार दे 2' समेत कई बड़ी फिल्में थिएटर पर रिलीज होने के लिए तैयार हैं. इससे पहले ओटीटी पर इस हफ्ते कौन-कौन सी फिल्में-सीरीज दस्तक देने जा रही हैं, हम आपके लिए उसकी लिस्ट लेकर आए हैं. इस लिस्ट में हिंदी-साउथ-हॉलीवुड फिल्में शामिल हैं और इन फिल्मों का आप किन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लुत्फ उठा सकते हैं, चलिए जानते हैं.

ये भी पढ़ें; जब पति जहीर ने पूछा अलग रहोगी? सोनाक्षी सिन्हा ने दिया था ये जवाब, सास ने कहा-सही घर में हुई शादी

सिंधू भैरवी

शॉर्ट फिल्म सिंधु भैरवी बीती 2 नवंबर से कथा सुधा सीरीज के अंतर्गत ईटीवी विन पर देखी जा रही है. फिल्म में कृष्णा चैतन्य और अयंगर मृदुला अहम रोल में हैं. साई तेजा ने इसका डायरेक्शन किया है.

बैड गर्ल

तमिल की विवादित फिल्म बैड गर्ल को अपनी थिएट्रिकल रिलीज (26 सितंबर 2025) के दौरान खूब विवादों का सामना करना पड़ा था. अब फिल्म ओटीटी पर कल यानी 4 नवंबर से आ रही है. इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. अंजली सिवाराम स्टारर फिल्म को न्यूकमर डायरेक्टर वर्षा भारत ने बनाया है. फिल्म हिंदी में भी अवेलेबल होगी.

द फंटेस्टिक फोर- फर्स्ट स्टेप्स

इस हफ्ते ओटीटी पर मार्वल के सुपरहीरो यूनिवर्स की फिल्म फंटेस्टिक-फॉर : फर्स्ट स्टेप्स भी देखने को मिलेगी. यह फिल्म 5 नवंबर से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.

चिरंजीवा

एक्टर राज तरुण की अपकमिंग वेब मूवी चिरंजीवा अहा (Aha) पर आगामी 7 नवंबर को रिलीज होने जा रही है. अभिनय कृष्णा ने इसे डायरेक्ट किया है. फिल्म कुशिता कल्लपू लीड रोल में हैं

मिराय

हनु-मैन फेम एक्टर तेजा सज्जा स्टारर फिल्म मिराय ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचा दिया था और अब यह फिल्म 7 नवंबर से ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर हंगामा मचाने आ रही है.

महारानी सीजन 4

हुमा कुरैशी स्टारर हिंदी सीरीज महारानी सीजन 4 को सोनी लिव पर 7 नवंबर से देख सकते हैं. सुभाष कपूर की इस सीरीज में विपिन शर्मा, अमित सियाल, विनीत कुमार, शार्दुल भारद्वाज और कनी कुश्रुति अहम रोल में होंगी. फिल्म का तेलुगु वर्जन भी रिलीज हो सकता है.

बारामुला

मानव कौल स्टारर सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म बारामुला के डायरेक्टर आदित्य सुहास हैं, जो आर्टिकल 370 फिल्म बना चुके हैं. फिल्म बारामुला की कहानी गुम हो रहे बच्चों की तलाश की कहानी है, जिसमें मानव कौल एक इंवेस्टिगेटिंग कॉप की भूमिका में हैं. इस आप नेटफ्लिक्स पर 7 नवंबर से देख सकते हैं.

किस

कैविन और प्रीति असरानी स्टार तमिल रोमांटिक ड्रामा फिल्म किस जी 5 पर 7 नवंबर को आ रही है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास नहीं चली थी, लेकिन ओटीटी पर अच्छा पब्लिक रिस्पांस मिलने की उम्मीद है.

तेलुसु कड़ा

आखिर में तेलुगु रोमांटिक ड्रामा तेलुसु कड़ा कई भाषाओं में 7 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है. फिल्म में डीजे टिल्लू फेम एक्टर सिद्दू, राशि खन्ना और केजीएफ फेम एक्ट्रेस श्रीनिधी शेट्टी नजर आएंगी. नीरजा कोणा ने फिल्म का निर्देशन किया है.