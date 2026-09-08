OTT क्वीन ने बड़े पर्दे के लिए लिया ग्लैमरस अवतार, लेटेस्ट लुक देख पहचान नहीं पाएंगे आप

श्रिया पिलगांवकर (Shriya Pilgaonkar) के लिए यह सितंबर किसी बड़े स्क्रीन मोमेंट से कम नहीं है. मिर्जापुर: द मूवी को दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है और फिल्म में एक बार फिर स्वीटी गुप्ता के रूप में श्रिया की वापसी को खूब प्यार मिल रहा है. वहीं अब अभिनेत्री हैवान की रिलीज के लिए तैयार हैं, जिसमें वह अक्षय कुमार और सैफ अली खान के साथ नजर आएंगी. एक ही महीने में दो बड़े थिएट्रिकल रिलीज के साथ श्रिया ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा और स्टार पावर को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है. इसी बीच हैवान के एक गाने से सामने आए लेटेस्ट BTS स्टिल्स ने श्रिया के एक बिल्कुल अलग और ग्लैमरस अंदाज की झलक दिखाई है. स्टिल्स में उनका स्टाइल, ग्लैमर और सैसी अंदाज तुरंत ध्यान खींचता है. यह अवतार उनके अब तक देखे गए किरदारों से काफी अलग नजर आ रहा है और यही इस गाने को लेकर दर्शकों की उत्सुकता बढ़ाने वाली सबसे खास बात है. श्रिया का यह लुक न सिर्फ फिल्म की दुनिया की झलक देता है, बल्कि उनके किरदार को लेकर भी जिज्ञासा पैदा करता है.

एक बार फिर स्वीटी गुप्ता के रूप में वापसी

इन BTS तस्वीरों की टाइमिंग भी खास है. एक तरफ दर्शक मिर्जापुर: द मूवी में उनकी बेहद पसंदीदा स्वीटी गुप्ता को दोबारा सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हैवान में उन्हें बिल्कुल नए अंदाज में देखने के लिए तैयार हैं. यही कंट्रास्ट श्रिया के मौजूदा दौर को और खास बनाता है. श्रिया ने मिर्जापुर की स्वीटी गुप्ता से लेकर गिल्टी माइंड्स की कशफ क्वाज, ताजा खबर की मधु, द ब्रोकन न्यूज की राधा और मंडला मर्डर्स की रुक्मिणी तक, लगातार ऐसे किरदार चुने हैं जो एक-दूसरे से पूरी तरह अलग दुनिया में रहते हैं.

स्ट्रीमिंग पर उनके लगातार प्रभावशाली काम ने उन्हें ‘OTT क्वीन' की पहचान दिलाई है. हालांकि अपने करियर की शुरुआत से ही श्रिया ने यह साबित किया है कि वह किसी एक माध्यम या एक तरह के किरदार तक सीमित रहने वाली अभिनेत्री नहीं हैं. वह हर नए किरदार में खुद को ढालने और उसे अपनी अलग पहचान देने की कोशिश करती रही हैं. इसी बहुमुखी प्रतिभा की सबसे दिलचस्प झलक उनके सितंबर के दो रिलीज में दिखाई देती है. मिर्जापुर: द मूवी में श्रिया एक बार फिर स्वीटी गुप्ता के रूप में वापसी कर रही हैं. एक ऐसा किरदार जिसे दर्शकों ने सालों तक फॉलो किया और पसंद किया है. फिल्म के टीजर ने पहले ही फ्रेंचाइजी को लेकर उत्साह बढ़ा दिया था और अब मजबूत ओपनिंग के साथ श्रिया एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इसके ठीक बाद हैवान उन्हें एक बिल्कुल अलग कमर्शियल स्पेस में लेकर आता है. प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित इस थ्रिलर में श्रिया, अक्षय कुमार और सैफ अली खान के साथ नजर आएंगी. किसी अभिनेत्री के लिए इतने कम अंतराल में दो बड़ी थिएट्रिकल रिलीज़ का हिस्सा होना अपने आप में खास है, लेकिन श्रिया के लिए इसकी अहमियत इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि दोनों फिल्मों में उनका स्क्रीन प्रेजेंस और किरदार बिल्कुल अलग है.

बड़े पर्दे पर भी अपनी मौजूदगी

अपने हैवान के गाने के अनुभव को लेकर श्रिया कहती हैं, “मिर्जापुर और हैवान में सबसे रोमांचक बात यह है कि दोनों के लुक और किरदार पूरी तरह अलग हैं. मैंने पहले भी गानों में काम किया है और मिर्जापुर में भी मेरे दो गाने हैं लेकिन यह मेरा पहला फुल-स्केल ग्लैमरस बॉलीवुड नंबर है. इसलिए यह अनुभव मेरे लिए काफी रोमांचक और अलग था. यह एक परफेक्ट बॉलीवुड डांस सीक्वेंस है जिसमें सैफ, अक्षय, मैं और सैयामी गाने का हिस्सा हैं और हमने इसे शूट करते हुए खूब मस्ती की”.

वह आगे कहती हैं, “सेट पर एनर्जी कमाल की थी. गाने को बॉस्को ने कोरियोग्राफ किया है. एक अभिनेत्री के तौर पर मैं हमेशा से ऐसे गाने का हिस्सा बनना चाहती थी और मुझे उम्मीद है कि दर्शक इसे उतना ही एन्जॉय करेंगे जितना मैंने इसे शूट करते हुए किया”. स्ट्रीमिंग की सबसे भरोसेमंद अभिनेत्रियों में अपनी जगह बनाने के बाद श्रिया अब बड़े पर्दे पर भी अपनी मौजूदगी को लगातार मजबूत कर रही हैं. उनका सफर इस बात का उदाहरण है कि एक कलाकार की पहचान किसी एक माध्यम तक सीमित नहीं होनी चाहिए. वह ऐसे किरदारों और कहानियों की तलाश में हैं जो उन्हें अलग-अलग रंग दिखाने का मौका दें.

अपनी जगह बनाने के लिए तैयार

सितंबर के बाद भी यह सिलसिला थमने वाला नहीं है. वीर दास द्वारा निर्देशित हॉरर फिल्म बारह नंबर पहले ही अनाउंस हो चुकी है. इसके साथ श्रिया की थिएट्रिकल पारी एक नई दिशा लेती नजर आ रही है, जबकि स्ट्रीमिंग पर उन्होंने पहले ही एक मजबूत और विविध फिल्मोग्राफी तैयार कर ली है. जिस अभिनेत्री को दर्शकों ने लंबे समय तक ‘OTT क्वीन' के रूप में पसंद किया, वह अब बड़े पर्दे पर भी अपनी जगह बनाने के लिए तैयार है. अगर सितंबर की शुरुआत कोई संकेत है, तो इतना तय है कि श्रिया पिलगांवकर अब सिर्फ स्क्रीन का हिस्सा नहीं, बल्कि हर स्क्रीन पर अपनी पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं.

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