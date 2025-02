भारत में कब और कहां देख सकेंगे ऑस्कर 2025, जानें नॉमिनेशन की पूरी लिस्ट

97th Academy Awards 2025: जिसका आप सबको इंतजार था वो घड़ी आ गयी है, वक्त है इस साल के 97th अकैडमी अवार्ड्स नॉमिनेशन की लिस्ट बताने का जो की इस रविवार हॉलीवुड ने रिलीज की. 2024 फिल्म एमिलिया पेरेज 13 नॉमिनेशन के साथ लीड में है. इसी के साथ सिंड्रेला रैम्प "अनोरा", प्रवासियों की उथल-पुथल पर आधारित फिल्म "द ब्रूटलिस्ट", वैटिकन थ्रिलर "कॉन्क्लेव" जैसी फिल्म्स बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर लेने को तैयार है.

बेस्ट पिक्चर

अनोरा (Anora)

द ब्रूटलिस्ट (The Brutalist)



कॉन्क्लेव (Conclave)

ए कम्पलीट अननोन (A Complete Unknown)

ड्यून: पार्ट 2 (Dune: Part Two)

एमिलिया पेरेज (Emilia Perez)

आई एम् स्टिल हियर (I'm Still Here)

निकल बॉयज (Nickel Boys)

द सबस्टेंस (The Substance)

विक्ड (Wicked)

बेस्ट डायरेक्टर

सीन बेकर, "अनोरा" (Anora)



ब्रैडी कॉर्बेट, "द ब्रुटलिस्ट" (The brutalist)

जेम्स मैंगोल्ड, "ए कम्प्लीट अननोन" (A complete unknown)

जैक्स ऑडियार्ड, "एमिलिया पेरेज" (Emilia perez)

कोराली फॉरगेट, "द सबस्टेंस" (the substance)

बेस्ट एक्टर



एड्रियन ब्रॉडी, "द ब्रुटलिस्ट" (The brutalist)

टिमोथी चालमेट, "ए कम्पलीट अननोन" (A complete unknown)

कोलमैन डोमिंगो, "सिंग सिंग" (Sing Sing)

राल्फ फिएनेस, "कॉन्क्लेव" (Conclave)

सेबेस्टियन स्टेन, "द अप्रेंटिस" (The Apprentice)

बेस्ट एक्ट्रेस

सिंथिया एरिवो, "विक्ड" (Wicked)

कार्ला सोफिया गैस्कॉन, "एमिलिया पेरेज" (Emilia perez)

मिकी मैडिसन, "अनोरा" (Anora)

डेमी मूर, "द सबस्टेंस" (The Substance)

फर्नांडा टोरेस, "आई एम् स्टिल हियर" (I'm Still Here)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर

यूरा बोरिसोव, "अनोरा" (Anora)

कीरन कल्किन, "ए रियल पेन" (A Real Pain)

एडवर्ड नॉर्टन, "ए कम्पलीट अननोन" (A complete unknown)

गाइ पियर्स, "द ब्रुटलिस्ट" (The brutalist)

जेरेमी स्ट्रॉन्ग, "द अप्रेंटिस" (The Apprentice)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस -

मोनिका बारबरो, "ए कम्प्लीट अननोन" (A complete unknown)

एरियाना ग्रांडे, "विक्ड" (Wicked)

फेलिसिटी जोन्स, "द ब्रुटलिस्ट" (The brutalist)

इसाबेला रोसेलिनी, "कॉन्क्लेव" (Conclave)

जो सलदाना, "एमिलिया पेरेज" (Emilia perez)

बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म -

"आई एम् स्टिल हियर" (ब्राजील) (I'm Still Here)

"द गर्ल विद द नीडल" (डेनमार्क) (The Girl with the Needle)

"एमिलिया पेरेज" (फ्रांस) (Emilia Perez)

"द सीड ऑफ थे सेक्रेड फिग" (जर्मनी) (The Seed of the Sacred Fig)

"फ्लो" (लातविया) (Flow)

बेस्ट एनिमेटेड फीचर

"फ्लो" (flow)

"इनसाइड आउट 2" (Inside Out 2)

"मेमॉयर ऑफ ए स्नेल" (Memoir of a Snail)

"वालेस और ग्रोमिट: वेंजेंस मोस्ट फाउल" (Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl)

"द वाइल्ड रोबोट" (The Wild Robot)

बेस्ट डॉक्युमेंट्री फीचर -

"ब्लैक बॉक्स डायरीज" (Black Box Diaries)

"नो अदर लैंड" (No Other Land)

"पोर्सिलेन वॉर" (Porcelain War)

"साउंडट्रैक टू ए कूप डी'एटैट" (Soundtrack to a Coup d'Etat)

"शुगरकेन" (Sugarcane)

- 8 और 8 से ज्यादा वाली फिल्में -

"एमिलिया पेरेज" - 13 (Emilia perez)

"द ब्रूटलिस्ट" - 10 (The brutalist)

"विक्ड" - 10 (Wicked)

"ए कम्पलीट अननोन" - 8 (A complete unknown)

"कॉन्क्लेव" - 8 (Conclave)

भारत में कब और कहां देखें ऑस्कर 2025

ऑस्कर के 97वें संस्करण 2 मार्च 2025 को शाम 7 बजे लॉस एंजिल्स में शुरू होगा, जिसका अमेरिका में एबीसी चैनल पर सीधा प्रसारण होगा. वहीं भारत में यह लाइव 3 मार्च सुबह 5.30 बजे से जियो हॉटस्टार पर दिखाया जाएगा.