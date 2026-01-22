Oscar Nominations 2026: आज 22 जनवरी 2026 को 98वें ऑस्कर अवॉर्ड्स (Oscars 2026) के नॉमिनेशन अनाउंस हो गए हैं, यह लाइव घोषणा लॉस एंजिल्स के सैमुअल गोल्डविन थिएटर में हुई. यह अनाउंसमेंट एक्टर डेनिएल ब्रूक्स और लुईस पुलमैन ने की. इस साल नॉमिनेशन में कई बड़े नाम और फिल्में चर्चा में रहीं. लेकिन बाजी मार ले गई सिनर्स. इस फिल्म ने इतिहास रच दिया है और अब तक की सबसे ज्यादा ऑस्कर नॉमिनेशंस हासिल करने वाली फिल्म बन गई है. सिनर्स (Sinners) को 16 नॉमिनेशंस मिले हैं. 'वन बैटल ऑफ्टर एनअदर (One Battle After Another)' दूसरी सबसे ज्यादा ऑस्कर नॉमिनेशन हासिल करने वाली फिल्म बनी. इसको 13 कैटेगरी में नॉमिनेशंस मिले. हालांकि भारत को ऑस्कर नॉमिनेशंस में निराशा हाथ लगी. भारत को सबसे ज्यादा उम्मीद ईशान खट्टर की फिल्म होमबाउंड (Homebound) से थी. लेकिन ये फिल्म ऑस्कर की दौड़ से बाहर हो गई. फिल्म बेस्ट इंटनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी. फिल्म का निर्देशन नीरज घेवन ने किया है.
Oscars 2026 Nominations LIVE Updates: बेस्ट पिक्चर के लिए नॉमिनेटिड फिल्में
And the nominees for Best Picture are... #Oscars pic.twitter.com/khoVsDQlnZ— The Academy (@TheAcademy) January 22, 2026
Oscars 2026 Nominations LIVE Updates: बेस्ट लीड एक्टर के लिए नॉमिनेशन
The nominations for Actor in a Leading Role go to... #Oscars pic.twitter.com/yesAUNw36s— The Academy (@TheAcademy) January 22, 2026
Oscars 2026 Nominations LIVE Updates: बेस्ट लीड एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेशन
The nominations for Actress in a Leading Role go to... #Oscars pic.twitter.com/Mc090VFJrS— The Academy (@TheAcademy) January 22, 2026
Oscars 2026 Nominations LIVE Updates: स्पोर्टिंग रोल में बेस्ट एक्टर
The nominations for Actor in a Supporting Role go to... #Oscars pic.twitter.com/A9rhB9Lg9f— The Academy (@TheAcademy) January 22, 2026
Oscars 2026 Nominations LIVE Updates: ये हैं डायरेक्टिंग के लिए नॉमिनेशन
Lights, camera, action! Here are your nominees for Directing. #Oscars pic.twitter.com/eXAyDbPSrH— The Academy (@TheAcademy) January 22, 2026
Oscars 2026 Nominations LIVE Updates: विज़ुअल इफेक्ट्स के लिए इन नॉमिनीज को बधाई!
Congratulations to these nominees for Visual Effects! #Oscars pic.twitter.com/RvlCjScmlu— The Academy (@TheAcademy) January 22, 2026
Oscars 2026 Nominations LIVE Updates: ये कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए नॉमिनेशन
These Costume Design nominees are the perfect fit. #Oscars pic.twitter.com/wXAgIOLShA— The Academy (@TheAcademy) January 22, 2026
Oscars 2026 Nominations LIVE Updates: ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नॉमिनीज ये हैं
This year's Original Song nominees are music to our ears. #Oscars pic.twitter.com/lKz7DQKHwQ— The Academy (@TheAcademy) January 22, 2026
Oscars 2026 Nominations LIVE Updates: डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए नॉमिनेशिन
Truth-seeking on a shorter timeline. Presenting the nominees for Documentary Short Film… #Oscars pic.twitter.com/BgMqBT811u— The Academy (@TheAcademy) January 22, 2026
Oscars 2026 Nominations LIVE Updates: इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए नॉमिनेशन
Going global with this year's nominees for International Feature Film. #Oscars pic.twitter.com/NaKlw64YgR— The Academy (@TheAcademy) January 22, 2026
Oscars 2026 Nominations LIVE Updates: बेस्ट मेकअप और हेयरस्टाइलिंग मेकअप और हेयरस्टाइलिंग के लिए नॉमिनेशन.
Last looks are done. Here are the nominees for Makeup and Hairstyling… #Oscars pic.twitter.com/JpfBO4a1kv— The Academy (@TheAcademy) January 22, 2026
Oscars 2026 Nominations LIVE Updates: स्पोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेशन
The nominations for Actress in a Supporting Role go to... #Oscars pic.twitter.com/61W31e1Kf4— The Academy (@TheAcademy) January 22, 2026
यहां देखें ऑस्कर 2026
Oscars 2026 Nominations LIVE Updates: कब और कहां देख सकते हैं ऑस्कर
भारतीय दर्शक गुरुवार को शाम 7:00 बजे ऑस्कर 2026 के नॉमिनेशन लाइव देख सकते हैं.यह ऑस्कर की आधिकारिक वेबसाइट, यूट्यूब, एबीसी, डिज्नी+ पर लाइव स्ट्रीम हो रही है.