विज्ञापन
2 hours ago
नई दिल्ली:

Oscar Nominations 2026: आज 22 जनवरी 2026 को 98वें ऑस्कर अवॉर्ड्स (Oscars 2026) के नॉमिनेशन अनाउंस हो गए हैं, यह लाइव घोषणा लॉस एंजिल्स के सैमुअल गोल्डविन थिएटर में हुई. यह अनाउंसमेंट एक्टर डेनिएल ब्रूक्स और लुईस पुलमैन ने की. इस साल नॉमिनेशन में कई बड़े नाम और फिल्में चर्चा में रहीं. लेकिन बाजी मार ले गई सिनर्स. इस फिल्म ने इतिहास रच दिया है और अब तक की सबसे ज्यादा ऑस्कर नॉमिनेशंस हासिल करने वाली फिल्म बन गई है. सिनर्स (Sinners) को 16 नॉमिनेशंस मिले हैं. 'वन बैटल ऑफ्टर एनअदर (One Battle After Another)' दूसरी सबसे ज्यादा ऑस्कर नॉमिनेशन हासिल करने वाली फिल्म बनी. इसको 13 कैटेगरी में नॉमिनेशंस मिले. हालांकि भारत को ऑस्कर नॉमिनेशंस में निराशा हाथ लगी. भारत को सबसे ज्यादा उम्मीद ईशान खट्टर की फिल्म होमबाउंड (Homebound) से थी. लेकिन ये फिल्म ऑस्कर की दौड़ से बाहर हो गई. फिल्म बेस्ट इंटनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी. फिल्म का निर्देशन नीरज घेवन ने किया है. 

Jan 22, 2026 19:34 (IST)
Link Copied
Share

Oscars 2026 Nominations LIVE Updates: बेस्ट पिक्चर के लिए नॉमिनेटिड फिल्में

Jan 22, 2026 19:30 (IST)
Link Copied
Share

Oscars 2026 Nominations LIVE Updates: बेस्ट लीड एक्टर के लिए नॉमिनेशन

Jan 22, 2026 19:29 (IST)
Link Copied
Share

Oscars 2026 Nominations LIVE Updates: बेस्ट लीड एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेशन

Jan 22, 2026 19:28 (IST)
Link Copied
Share

Oscars 2026 Nominations LIVE Updates: बेस्ट पिक्चर के लिए नॉमिनी हैं

Jan 22, 2026 19:27 (IST)
Link Copied
Share

Oscars 2026 Nominations LIVE Updates: स्पोर्टिंग रोल में बेस्ट एक्टर

Jan 22, 2026 19:24 (IST)
Link Copied
Share

Oscars 2026 Nominations LIVE Updates: ये हैं डायरेक्टिंग के लिए नॉमिनेशन

Jan 22, 2026 19:23 (IST)
Link Copied
Share

Oscars 2026 Nominations LIVE Updates: विज़ुअल इफेक्ट्स के लिए इन नॉमिनीज को बधाई!

Jan 22, 2026 19:22 (IST)
Link Copied
Share

Oscars 2026 Nominations LIVE Updates: ये कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए नॉमिनेशन

Jan 22, 2026 19:19 (IST)
Link Copied
Share

Oscars 2026 Nominations LIVE Updates: ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नॉमिनीज ये हैं

Jan 22, 2026 19:18 (IST)
Link Copied
Share

Oscars 2026 Nominations LIVE Updates: डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए नॉमिनेशिन

Jan 22, 2026 19:17 (IST)
Link Copied
Share

Oscars 2026 Nominations LIVE Updates: इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए नॉमिनेशन

Jan 22, 2026 19:12 (IST)
Link Copied
Share

Oscars 2026 Nominations LIVE Updates: बेस्ट मेकअप और हेयरस्टाइलिंग मेकअप और हेयरस्टाइलिंग के लिए नॉमिनेशन.

Jan 22, 2026 19:11 (IST)
Link Copied
Share

Oscars 2026 Nominations LIVE Updates: स्पोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेशन

Jan 22, 2026 18:58 (IST)
Link Copied
Share

यहां देखें ऑस्कर 2026

Jan 22, 2026 18:52 (IST)
Link Copied
Share

Oscars 2026 Nominations LIVE Updates: कब और कहां देख सकते हैं ऑस्कर

भारतीय दर्शक गुरुवार को शाम 7:00 बजे ऑस्कर 2026 के नॉमिनेशन लाइव देख सकते हैं.यह ऑस्कर की आधिकारिक वेबसाइट, यूट्यूब, एबीसी, डिज्नी+ पर लाइव स्ट्रीम हो रही है. 

Jan 22, 2026 18:48 (IST)
Link Copied
Share

Oscars 2026 Nominations LIVE Updates: हर कैटेगरी में पांच नॉमिनी, बेस्ट पिक्चर में 10 फिल्में होंगी

बेस्ट पिक्चर को छोड़कर, हर ऑस्कर कैटेगरी में पांच नॉमिनी होंगे, जिसमें कुल 10 फिल्में मुकाबले में होंगी.

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Oscars 2026, Academy Awards 2026, Oscar Awards Nominations, Oscar Awards Nominations 2026, Samuel Goldwyn Theater
Get App for Better Experience
Install Now