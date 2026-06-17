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25,00000 की पार्टी एंट्री तो एक रील के 76,00000 रुपये चार्ज करते हैं ओरी, बताया कहां-कहां से होती है मोटी कमाई

पिछले कुछ समय से ओरी सोशल मीडिया की दुनिया में छाए हुए हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी इनकम को लेकर खुलासा किया है, जिसने नेटीजन्स को हिला दिया है. ओरी का मानना है कि आज की डिजिटल दुनिया में पर्सनल ब्रांडिंग ही असली ताकत है.

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25,00000 की पार्टी एंट्री तो एक रील के 76,00000 रुपये चार्ज करते हैं ओरी, बताया कहां-कहां से होती है मोटी कमाई
एक रील से 76 लाख, Orry ने बताया कमाई का सीक्रेट
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सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर लोग ओरी को जरूर जानते होंगे. बॉलीवुड सितारों के साथ उनकी तस्वीरें, पार्टियों में मौजूदगी और उनका अलग अंदाज अक्सर चर्चा में रहता है. लेकिन लंबे समय से लोगों के मन में एक सवाल था कि आखिर ओरी करते क्या हैं और उनकी कमाई कहां से होती है. अब खुद ओरी ने अपनी कमाई और बिजनेस मॉडल को लेकर खुलकर बात की है. उनके खुलासे ने सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान भी किया है और ये दिखाया है कि आज के दौर में पर्सनल ब्रांडिंग कितनी बड़ी ताकत बन चुकी है.

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पॉडकास्ट में किया बड़ा खुलासा

हाल ही में ओरी, Kavya Karnatac के पॉडकास्ट में नजर आए, जहां उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ और कमाई के बारे में काफी सारी बात की. उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पहचान और लोकप्रियता को एक बिजनेस में बदल दिया है. इंटरव्यू के दौरान उनकी कमाई से जुड़ी बातें सबसे ज्यादा चर्चा में रहीं और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं.

एक डील से कमाए 76 लाख रुपये

अपनी कमाई के बारे में बात करते हुए ओरी ने बताया कि उनकी आमदनी का बड़ा हिस्सा ब्रांड कोलैबोरेशन और पेड अपीयरेंस से आता है. उन्होंने दावा किया कि पिछले महीने उन्होंने सिर्फ एक डील या एक रील से 76 लाख रुपये कमाए थे. उनका ये बयान सुनकर कई लोग हैरान रह गए. 

शादी, बर्थडे और डिनर में शामिल होने के लेते हैं फीस

ओरी ने बताया कि उनका काम सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट तक  नहीं है. उन्होंने कहा कि लोग उन्हें अपने पर्सनल प्रोग्राम्स में बुलाने के लिए भी फीस देते हैं. उनके मुताबिक, किसी शादी, बर्थडे पार्टी, डिनर या दूसरे खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वे 15 लाख से 25 लाख रुपये तक चार्ज करते हैं. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि लोग उन्हें लंच, डिनर या शादी में शामिल होने के लिए "बुक" कर सकते हैं. कार्यक्रम में पहुंचने के बाद वे मेहमानों से मिलते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, बातचीत करते हैं और पूरे इवेंट का हिस्सा बनते हैं.

पर्सनल ब्रांडिंग की ताकत

ओरी का मानना है कि आज के समय में ध्यान खींचना और लोगों के बीच पहचान बनाना भी एक बड़ा बिजनेस बन चुका है. उन्होंने कहा कि अब सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, बल्कि लोगों की पब्लिक इमेज और सोशल मीडिया मौजूदगी भी वैल्यू रखती है. यही वजह है कि उनकी पहचान और लोकप्रियता उनके लिए कमाई का जरिया बन गई है.

अपने सिग्नेचर पोज पर भी की बात

इंटरव्यू के दौरान ओरी ने अपने मशहूर सिग्नेचर पोज का भी जिक्र किया. उन्होंने मजाक में कहा कि भारत में सिर्फ दो लोगों के पोज सबसे ज्यादा पहचान में आते हैं, एक शाहरुख खान और दूसरे वो खुद. उनका ये बयान भी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहा.

लेखक के बारे में
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आनंद कश्यप
सीनियर न्यूज राइटर
आनंद कश्यप को 10 का डिजिटल मीडिया का अनुभव. 2016 से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हैं. करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल से की, फिर दैनिक जागरण के एंटरटे... और पढ़ें
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